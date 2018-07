Los 5 puntos que la Provincia niega por la polémica de la base china en Neuquén

La nota del diario The New York Times sobre la base china volvió a poner a la estación que se montó en Quintuco, en cercanía a Las Lajas, en el centro de la polémica. Desde el medio estadounidense abrieron sospechas sobre la utilización que se le da a la base, advirtiendo sobre un posible uso con fines de espionaje , y las intenciones de China de posicionarse en Latinoamérica ya que “la tecnología con la que cuenta la estación tiene muchos usos estratégicos”. Te puede interesar El New York Times abre sospechas sobre la base china de Neuquén No es la primera vez que se dan cuestionamientos sobre la instalación china, ya que desde el arco opositor han planteado que este posible doble uso del equipamiento y el beneficio geopolítico que implica para el país asiático. A esta idea se le sumó la reactivación de una base de Estados Unidos en la meseta de la ciudad de Neuquén, cuyos retractores han tomado como respuesta de los estadounidenses en el posicionamiento mundial. Te puede interesar Denuncia internacional contra Provincia y Nación por la base estadounidense Sin embargo, representantes del gobierno provincial rechazaron de cuajo que la estación tenga otra finalidad, más allá del monitoreo espacial. El secretario de Modernización de la Gestión Pública, Rodolfo Laffitte aseguró que “no hay nada oculto en la estación espacial china, el artículo del New York Times es una gran mentira y habrá que preguntarle a ellos con qué fin quieren confundir al público”. Te puede interesar Provincia desmiente las sospechas sobre la base china en Neuquén En este sentido, desde Provincia difundieron cinco puntos en los que se responde a la publicación:

1) No es una Base. Es una Estación de Comunicaciones con el espacio lejano. Es una estación terrena de seguimiento de las misiones espaciales Chinas a la Luna, que permite una completa cobertura circunferencial y visibilidad de la nave exploratoria para su control y monitoreo. Su primer participación en el control de una misión fue en mayo de 2018.

2) No hubo negociaciones secretas. Desde el momento que Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y Control General de Satélites de China (CTLC) tomaron contacto con el gobierno de la provincia del Neuquén en mayo de 2010, la información siempre fue pública, y se suscribieron todos los acuerdos que correspondían.

3) La cesión de las tierras no fue a los chinos. La tierra se cedió dentro del código de tierras fiscales de la provincia del Neuquén a la CONAE, quien hizo la mensura y el trámite ante Catastro de la provincia del Neuquén. CONAE, Agencia del Estado Argentino, puso el predio a disposición del plan exploratorio Chino de la Luna, coparticipando del uso de la Estación e información recolectada por las misiones espaciales Chinas.

4) Las obras fueron controladas. CLTC presentó el proyecto de construcción de la estación y obtuvo todos los permisos correspondientes. La Subsecretaria de Tierras de la provincia del Neuquén aprobó el inicio de obra, realizó inspecciones y aprobó el final de obra. La Subsecretaria de Trabajo controló todos los aspectos laborales de los obreros y personal afectado a las obras. Es de dominio público que la UOCRA estuvo permanentemente atenta a las condiciones laborales de los trabajadores de ESUCO, subcontratista de CHEC, empresa que ejecutó las obras.

5) No es cierto que no se pudo o puede visitar la Estación. Durante la ejecución de las obras numerosos políticos, funcionarios y periodistas pudieron acceder a la misma, hay información publicada sobre ello. La Estación tiene una sala para visitantes, donde se muestra como es la exploración del espacio ultraterrestre, la que será dotada también de información de la provincia del Neuquén. En las pasadas vacaciones de invierno alumnos de escuelas de Las Lajas iban a visitar la Estación, lo que no se pudo concretar por los temporales climáticos y los problemas de energía eléctrica acaecidos en toda la zona centro de la provincia.

