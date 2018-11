Los choferes levantaron la protesta en la Ruta 22 para ir a Casa de Gobierno

Los choferes de ambulancia de Neuquén anunciaron que esta mañana realizarían un corte total sobre el puente El Carancho cercano a Senillosa, impidiendo el paso en la Ruta 22. Si bien cumplieron con la advertencia, a los minutos levantaron la medida de fuerza por el enojo de los conductores y comenzaron a repartir volantes. Luego marcharon hacia la Casa de Gobierno para reclamar una audiencia con el gobernador Omar Gutiérrez.

El delegado de los choferes, Raúl Baigorria, explicó que la protesta comenzó a las 10 y finalizó a las 12 para marchar a la sede del Ejecutivo provincial y exigirle al gobernador que firme un decreto para resolver sus demandas.

En total, son cinco los puntos que reclaman los choferes, pero que engloban una situación insostenible y que no está siendo atendida por el ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, “que está de campaña en Cutral Co cuando desde hace más, cuando se inauguró el hospital de Añelo, Gutiérrez les dijo que resuelvan esto”, se quejó el dirigente.

El primero de los pedidos es el pago de los viáticos adeudados desde hace siete meses y que se rediscutan los montos. También reclaman que se renegocien las guardias pasivas y activas, que se renueven y mantenga correctamente el parque automotor, que revise el encuadre inicial y se de la categoría correspondiente a muchos trabajadores que hoy cobran menos de los que les correspondería.

Baigorria detalló que en el caso de derivaciones terrestres, se comienza a pagar desde los 100 kilómetros, por lo tanto, los trasladaos desde Añelo o Picún a Cutral Co, que superan los tres por día, no son abonados ya que no superan esta cifra.

El dirigente también enumeró más de 10 localidades que no tienen guardias activas, donde el chofer de la ambulancia pasa más de una semana de guardia pasiva por $290, por lo que reclaman que esta cifra se eleve a $700, o sea la mitad de la guardia activa.

En medio de la advertencia de la medida de fuerza, desde Provincia el viernes se comunicaron para convocarlos a una reunión, relató Baigorria, a la que no asistieron porque no participaría gente de la cartera de Economía. Finalmente, dijo el dirigente, el encuentro se realizó el sábado con los trabajadores en alerta permanente y las 19 se les comunicó que no podrían darle curso a sus demandas. Ante esta situación, los trabajadores entendieron que el único que puede darles respuesta es el gobernador con un decreto.

Cuestión gremial

Baigorria también cuestionó a los líderes de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo y Jorge Marillán, por no acompañar sus reclamos. El chofer aseguró que si bien están de paro, la medida de fuerza se realiza bajo el ala de ATE nacional, con cuya dirigencia están enfrentados los locales.

“Lamentablemente no atienden nuestro reclamo, cuando hay compañeros con 30 años de afiliación”, resaltó Baigorria.