Neuquén, una isla para el trabajo registrado: quiénes son los mayores empleadores de la provincia

Ya sea por el impulso indiscutible de Vaca Muerta o por la existencia de dinámicas laborales propias, Neuquén se convirtió en la única provincia del país que sumó empleos registrados durante los dos primeros años de Javier Milei como presidente.

El dato surge de un boletín sobre cobertura y financiación que mensualmente realiza la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). El último se publicó en noviembre y permite contrastar las cifras con el mismo mes pero de 2023, justo antes de que asumiera la actual administración nacional.

La estadística muestra la sumatoria total de trabajadores en blanco, además del desempeño sector por sector. En ese desglose se observa tanto lo ocurrido en el sector privado como en el público.

De acuerdo al informe de la SRT, Neuquén contaba con 265.317 empleos registrados en noviembre pasado, 39.036 más que igual mes de 2023, cuando se llegó a los 226.281. En términos porcentuales, el salto fue de 17,2%.

Ezequiel Sánchez Salas, consultor de recursos humanos en la región, aseguró en diálogo con Diario RÍO NEGRO que la performance de la provincia no fue casual.

Citando un estudio del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), resaltó que 211 de cada 1.000 neuquinos tienen trabajo registrado. El resultado se encuentra por encima de la media nacional detallada en el mismo análisis, estimada en 119.

La creación de empresas, una diferencia con el resto

El número de Neuquén contrasta con la foto del resto del país, donde hubo caídas pronunciadas y otras más moderadas, lote en el que se ubicó Río Negro.

La vecina provincia que en el último tiempo empezó a percibir con más nitidez los efectos de Vaca Muerta incluso recuperó puestos de trabajo en comparación con 2024.

En el caso de Neuquén, además, el empleo evolucionó en sintonía con el ritmo de creación de empresas. Como informó este diario días atrás, el distrito incorporó 159 firmas empleadoras entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

Esto permitió incremetar el total hasta las 9.109 empresas registradas.

El peso del Estado

Sin embargo, si se analiza la encuesta rubro por rubro, puede notarse que la amplia mayoría de los empleos incorporados fueron en la administración pública, contando tanto a Nación como a la Provincia y los municipios, niveles del Estado que no fueron discriminados en el informe de la SRT.

La figura de «administración pública, defensa y seguridad social obligatoria» tenía 63.282 agentes en noviembre de 2023, mientras que en el mismo mes del año pasado el dato escaló hasta los 100.191 empleados.

La causa de ese salto sideral fue consultada por este diario al Gobierno provincial. Desde el ministerio de Trabajo se respondió que la variación no obedeció a un aumento de la plantilla real, sino a un factor administrativo vinculado a la presentación del Formulario 931.

Se trata de una declaración jurada que los empleadores deben presentar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detallar y pagar las cargas sociales de sus empleados.

Según la explicación oficial, en mayo del año pasado se realizó la unificación del Formulario 931 de las nóminas de personal de todas las dependencias del Poder Ejecutivo bajo un único número de CUIT. Antes, en cambio, la presentación era realizada por cada organismo con un CUIT propio, lo que terminaba incidiendo en el número final de empleados y la fidelidad de su representación.

«La cantidad de empleados públicos y organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo se mantiene estable desde el inicio de la gestión», añadieron en la cartera laboral.

Trabajo formal en Neuquén: los rubros que más emplean

Ahora bien, al poner la lupa sobre los rubros de la actividad privada, se detecta que el comportamiento fue más bien heterogéneo y que el incremento del empleo en blanco fue sensiblemente menor. Mientras que hace dos años había 162.999 trabajadores, en noviembre de 2025 el número escaló hasta los 165.126, 2.127 más.

Los sectores en los que hubo una variación positiva fueron en términos generales aquellos que están ligados a la industria del petróleo y el gas, desde hace años impulsada por el desarrollo de los no convencionales.

En ese contexto, no debería sorprender que la categoría «explotación de minas y canteras», donde se cuentan los trabajadores que intervienen tanto en la propia extracción como en los servicios vinculados, sea la segunda con más empleados tras el Estado y una de las que más puestos sumó en los dos últimos años en la provincia.

El rubro pasó de tener 23.088 trabajadores en noviembre de 2023 a 28.002 en el mismo mes del 2025.

El podio de los mayores empladores de Neuquén lo completó la construcción que, a diferencia de lo ocurrido en la actividad hidrocarburífera, registró una caída en la cantidad de personas ocupadas en el periodo mencionado: 27.196 contra 29.806.

Más atrás, en tanto, se ubicaron comercio, con 25.693 trabajadores, y administración y servicios, con 10.885.



La masa salarial

Como dato complementario, la Superintendencia también se refirió a la masa salarial de la provincia, que alcanzó los $748.464.048.012 en el anteúltimo mes del año pasado. El número fue el quinto más alto de Argentina, por detrás de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

La posición de Neuquén en este ítem resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta la cuestión poblacional, ya que ni siquiera integra el grupo de las 10 provincias más habitadas del país.

De acuerdo al censo de 2022, la jurisdicción era apenas la decimosexta más poblada de Argentina.

El empleo, más estable que en crecimiento

Al repasar el presente del empleo en Neuquén, Sánchez Salas indicó que el panorama permanece «estable», ya que si bien no está cayendo, tampoco se percibe un incremento diferencial.

Mencionó que la tendencia podría cambiar cuando empiecen a finalizarse algunos proyectos de relevancia para Vaca Muerta, principalmente aquellos que permitirán elevar su nivel de evacuación y exportación.

Por otra parte, habló de la «presión demográfica» que enfrenta la región y la marcada brecha salarial, sobre todo entre quienes se desempeñan directa o indirectamente en la actividad energética y quienes no.

Respecto al aumento de la población, dijo que ese fenómeno ya está influyendo en las búsquedas de personal que hacen las empresas petroleras, por ejemplo.

«La gente que es de acá y ya trabajó muchos años con los diagramas de la industria del petróleo y el gas, hoy pretende un esquema más flexibile. En cambio, las personas que vienen de afuera suelen estar más abiertas a cumplir con tareas más exigentes», sostuvo.

Neuquén, como cualquier otra provincia argentina, tampoco escapa a la existencia del empleo informal. Sobre ello, el consultor consideró que se trata de un «dato difícil de estimar», porque la industria de los hidrocarburosy afines, por sus características, generalmente impulsa la formalización del empleo.

De todos modos, afirmó que de seguir el promedio a nivel nacional, la cifra podría rondar el 30% o 40% de los trabajadores.

El aprovechamiento de Vaca Muerta, añadió, también afecta de forma indirecta la distribución y la influencia del empleo público. Dijo que, a medida que uno se aleja de la Confluencia y sus alrededores, el peso del trabajo en el Estado «es mayor».

Hacia adelante, remarcó que el desafío será lograr una herramienta que favorezca «el pase» desde la administración pública al sector privado. «Un incentivo de alguna clase podría funcionar», hipotetizó.