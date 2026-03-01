El tironeo por la coparticipación

El gobernador Alberto Weretilneck reunió a los intendentes de toda la provincia por el reparto de la coparticipación Foto: Marcelo Ochoa

La discusión de la coparticipación a los municipios anunciada un año atrás, en el discurso de apertura de sesiones 2025, finalmente llegó, al filo de una nueva asamblea legislativa, pero no arrojó definiciones concretas.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el encuentro con los intendentes, la única ausente fue María Emilia Soria (PJ) que decidió enviar al secretario de Hacienda del municipio. La mayoría habló. Los oficialistas en tono obsecuente, a pesar de que este grupo de jefe comunales tiene a los más afectados si se aplica el nuevo esquema con los datos del Censo 2022.

El Gobierno presentó una planilla con simulaciones con 25 municipios en rojo. Entre los perdedores el mayor impacto recaerá en Sierra Grande (-27%), Villa Regina (-19%), Cinco Saltos (-14%), Valcheta (-11%) y Viedma (-10%). Todos oficialistas o aliados. De ahí que el gobernador y el ministro Agustín Ríos hablaron casi un mes atrás prometiendo una compensación que muchos mencionaron en el encuentro del jueves, pero no el Ejecutivo provincial.

En aquel entonces se deslizó que sería un aporte para amortiguar el impacto de los que pierden con un plazo entre 3 y 5 años, similar al fondo compensador de la Línea Sur. No está escrito y algunos entienden que de existir debe quedar en la ley para que no sea una herramienta de reparto discrecional.

Un jefe comunal de los más críticos calificó el encuentro como “una puesta en escena” del oficialismo simulando una apertura al diálogo. En la oposición señalan que a nadie escapa que la coparticipación irá en baja y suman la queja que además Río Negro eximió del impuesto a los sellos -que es coparticipable- a los grandes proyectos energéticos. Solo con el GNL se dejaría de recaudar 150 millones de dólares, según el análisis del peronismo que interpretó Luciano Delgado Sempé en el debate legislativo donde el gobernador logró una abrumadora mayoría (42 de 46), a pesar de algunos discursos críticos.

Para el Gobierno fue un buen punto de partida la reunión abierta con los intendentes en busca de actualizar un indicador que no se mueve desde 1991. Al final no hubo conclusiones, se abrió ahora la opción de reuniones circuitales con equipos técnicos de Gobierno para llegar a un consenso y corre el plazo hasta el 31 de marzo. Si no hay acuerdo entre los municipios, saldrá por mayoría, aunque siempre la palabra final es la de Weretilneck.

Los reproches al número que arrojó el Censo 2022 en cada localidad fue, tal vez, el único punto de acuerdo del jueves, por eso se harán simulaciones tomando el padrón electoral que podría ser el indicador que más se acerque a la realidad.

En una segunda reunión, más acotada, solo con los nueve municipios productores de hidrocarburos, la sorpresa fue mayor porque el Gobierno blanqueó que pretende incluir a cinco ciudades más al reparto, con un esquema de evaluación de producción a un radio de 100 kilómetros, no ya solo por ejido.

El mayor perdedor es Catriel que vería reducido a la mitad sus regalías. La intendenta Daniel Salzotto (PJ) anticipó dar batalla, no coincide con el criterio ni las mediciones y pide un fondo compensador histórico.

Los nuevos beneficiados con regalías, si pasan a ser 14 municipios “productores”, serían Mainqué, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Villa Regina y Chichinales, todos incluidos en la nómina en rojo de la coparticipación, exceptuando Huergo que no tiene variación. Para este cambio de esquema no se puso plazo. Inician ahora rondas técnicas para evaluar pozo por pozo a quien corresponden y qué se mide.

Con muchos intendentes el gobernador volverá a verse hoy, en la apertura de sesiones de la Legislatura donde exactamente un año atrás habló de la actualización de la distribución de recursos con los municipios como un hecho de “justicia”.