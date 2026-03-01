Mutual de Levi en Añelo: controversia por las tierras donde hoy avanza la obra

A 650 metros del hotel se encuentra la obra de la mutal investigada. Foto: Juan Thomes.

Mientras sigue la investigación judicial por el manejo de fondos de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos (AMTCN) -presidida por Juan Carlos Levi, secretario adjunto de la Uocra de Neuquén- declaró ante la fiscalía el empresario dueño del terreno donde se construye el edificio de la mutual, en Añelo.

Según se sabe hasta ahora, existe un singular acuerdo entre las partes sobre el cual puso el foco la fiscalía de Delitos Económicos.

Daniel Carrizo es el empresario, dueño del Eco Hotel Pragma y, según documentación que se encuentra en poder de la fiscalía, también del terreno donde se levanta la obra de cinco pisos que será sede de la mutual investigada. Por ese motivo lo citaron y le formularon algunas preguntas.

En el predio funciona la delegación Añelo de la Uocra, que encabeza Levi. (Foto: Juan Thomes)

Una hora ante los fiscales

De acuerdo con lo que pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO tras la consulta con varias fuentes (Carrizo no respondió el llamado), el trámite se realizó en la sede del Ministerio Público Fiscal, frente a los fiscales Pablo Vignaroli y Rocío Rivero, el pasado lunes. Se extendió durante aproximadamente una hora.

Fuentes con acceso al legajo indicaron que el empresario admitió que conoce a Juan Carlos Levi. La relación vendría por lo menos desde la época en que le prestaba una parte de su hotel para que atendiera asuntos vinculados con la Uocra.

En relación con la porción de terreno donde hoy se levanta la obra, existen dos versiones. Por el lado de los investigadores trascendió que habría un acuerdo “de palabra” entre Carrizo y Levi. No se confirmó ni se descartó que exista un proceso formal de escrituración en curso.

En el entorno de Levi dejan trascender, en cambio, que el entendimiento entre Carrizo y el presidente de la mutual habría consistido en la cesión del lote a cambio de una parte del edificio una vez finalizado. El porcentaje mencionado sería del 20% de los metros cuadrados construidos.

Carrizo no es propietario de la obra en ejecución. Sin embargo, a partir del acuerdo pasaría a ser titular de esa porción cuando el inmueble esté terminado, como contraprestación por la tierra.

El edificio en construcción en Añelo

La obra se levanta a unos 650 metros del hotel Eco Hotel Pragma, que cuenta con helipuerto. En el frente del establecimiento se exhibe una réplica del toro de Wall Street. Según Levi se trata de cinco pisos, de 1.800 metros cuadrados en total. Las empresas encargadas de la construcción serían JA Construcciones SRL y KIM SRL, que pertenecen a sus hijas. La esposa del sindicalista es la exdiputada oficialista Ángela Barahona.

En el mismo predio funciona una oficina de la Uocra, y fue uno de los nueve lugares allanados por la fiscalía de Delitos Económicos el viernes 30 de enero para secuestrar documentación.

Esta investigación comenzó con denuncias de trabajadores por presuntas afiliaciones compulsivas, y se amplió al análisis del movimiento de fondos de la mutual.

Más interrogantes

Al enrevesado proceso de negociación por la tierra se le suma otra incógnita: la aprobación por asamblea de la mutual para que encare este proyecto y bajo estas condiciones. ¿Existió?

El consejo directivo lo integran familiares de Levi y su esposa, la exdiputada Ángela Barahona.

Debería existir, razonan en la fiscalía, un acta de asamblea en la cual se aprobó la negociación con Daniel Carrizo.

Asamblea de mutualistas que, en muchos casos, denunciaron afiliaciones forzosas.

Desde el entorno de Levi aseguran que hay un documento privado que firmaron las partes, y que la escrituración avanza en una escribanía de Neuquén.