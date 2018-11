Mapuches y ambientalistas piden una investigación penal por el derrame

Representantes de organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas y la Confederación Mapuche presentaron una denuncia con el fin de que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber, por el derrame en el yacimiento Bandurria Sur, tanto a las autoridades políticas como a los empresarios. Mantuvieron una reunión con el fiscal general, José Gerez, quien les aseguró que se inició una investigación de oficio hace una semana.

La denuncia refiere al derrame del jueves 18 de octubre que afectó 46,7 hectáreas y que se extendió por 36 horas consecutivas. El gobierno provincial anunció la semana pasada que la multa será “la más alta” impuesta hasta el momento.

“No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”, afirmó Jorge Nahuel, werken de la Confederación.

Agregó: “Acá hay un testigo pasivo que es la justicia. Por eso nos entrevistamos con Gerez (fiscal general) que debería estar actuando de oficio ante semejante desastre ecológico y ambiental. Esta debe ser por lo menos la cuarta denuncia penal que nosotros realizamos por distintos incidentes que han ocurrido”.

Nahuel indicó que no ven de parte de la justicia “un accionar a la altura de las necesidades y la urgencia, al contrario, lo que anunció el jefe de fiscales hace diez días atrás es un blindaje jurídico a la industria y eso implica que acá lo que se prioriza es la explotación sin control”.

El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, señaló los alcances de la presentación: “Lo que ocurrió, el desastre del derrame petrolero, configura un delito que está en la ley de residuos peligrosos. Eso para las empresas. Y también vamos a pedir que se investigue si se configuraron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de las máximas autoridades ambientales de la provincia”.

Dijo que se ha “sobreactuado el tema de la multa, de los drones, para tratar de disipar lo que tiene consecuencias penales, contaminar es un delito”.

En la reunión que Viale y Nahuel, junto a otros referentes, tuvieron con Gerez se les informó que la semana pasada se inició una investigación de oficio. Entre las medidas dispuestas se le solicitó a la subsecretaría de Ambiente de la provincia que remita los informes sobre el derrame petrolero.

Desde la subsecretaría que dirige Juan de Dios Lucchelli anticiparon que siguen de cerca el plan de remediación implementado por la operadora nacional.