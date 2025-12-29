Vaca Muerta: las pymes enfrentaron un año desafiante y miran a China para comprar equipos 

El 2025 para las pymes de Vaca Muerta fue desafiante. La caída de la actividad impactó de lleno en varias empresas neuquinas, que redujeron entre un 30 y un 40% su nivel de operación. Desde la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) señalaron que es clave mejorar la eficiencia, potenciar el asociativismo y aprovechar otros mercados para comprar equipamiento, como el chino.

El secretario de la federación, Daniel González dialogó con este medio sobre los factores que provocaron un 2025 complejo para la industria de los hidrocarburos en la región. “Veníamos muy embalados del 2024, con mucha actividad, lo que incluso significó que se hiciera muchas inversiones en equipamiento, en ampliaciones y demás”, recordó.

El 2025 “nos encontró con una baja de actividad importante para las pymes neuquinas. Hay casos en los que se registran caídas de actividad del 30% al 40%, lo que nos prendió algunas luces de alarma”, marcó. Los factores más evidentes que llevaron a la baja son tres, según enumeró. Uno es la caída del precio del barril Brent de referencia para Argentina, que inició el 2025 en torno a los US$ 80. En los últimos meses, se mantuvo apenas por encima de los US$ 60.

Se le suma la “incertidumbre política sobre lo que ocurriría en las elecciones. El tercer factor es la evacuación. Se están realizando obras grandes, como la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur, a la que, evidentemente, se dirigieron muchos fondos”, expresó.

El referente consideró que son factores que se pueden ir atenuando, pero hay que mantener cautela, sobre todo con el precio del crudo. “En 2026 hay que estar preparado por un escenario peor que de US$ 60”, subrayó. Esto obliga a que “toda la industria sea mucho más eficiente, a tener mayor productividad para estar a la altura de las circunstancias, porque todo el sector va a requerir una mejora para poder ser competitivos”, advirtió.

La eficiencia será clave no solo para afrontar el 2026, sino también para avanzar hacia el salto de escala previsto para 2030, en el que se proyecta que el país alcance el millón de barriles por día. Se le suman los proyectos de GNL, que a 2030 se prevé una capacidad de procesamiento de nada menos que 17.000 toneladas con los proyectos en carpeta. “Las pymes nos tenemos que preparar. Pensamos en la asociatividad y complementariedad con otras empresas. Por eso también apuntamos a asistir a todas las ferias internacionales que hay”, señaló.

Un ejemplo es la Conferencia de Tecnología Offshore (OTC, por sus siglas en inglés) en la que participaron representantes de firmas regionales para conocer nuevas tecnologías, “conseguir partners o representaciones de empresas que ya tienen mucha experiencia en Estados Unidos”. Sin embargo, si el foco está en la compra de equipamiento, la respuesta es China. “Estamos preparando un viaje para China en marzo de 2026. Está la oportunidad de adquirir equipamiento a menor precio. Algunos empresarios de la zona ya han ido y comprado”, explicó.

Las reformas que esperan las pymes

“Internamente, no hay dudas de que nosotros tenemos que hacer los deberes para tener una mayor productividad. Puertas adentro tenemos que ser más eficientes, pero con eso a veces no basta”, expresó González. El Estado “tiene mucho para aportar, porque más allá de nuestro esfuerzo, tenemos una carga muy fuerte en materia impositiva”, marcó.

Indicó también que la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y que en breve se enviará al congreso también es un punto a atender. “Hablamos de una modernización laboral, que bajo ningún punto de vista va a afectar el bolsillo del trabajador”, aseguró.

“Me parece que serán cambios importantes y van a permitir ganar eficiencia en esos aspectos. Buena parte de nuestros costos parten en materia laboral e impositiva”, indicó. En la actualidad, la Fenece nuclea cinco cámaras que representan unas 600 empresas en total. La federación estima que son unos 25.000 los trabajadores bajo su ala.