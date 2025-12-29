Argentina inauguró la primera autopista solar del país

Los paneles se ubican en una de las calles más transitadas de San Juan.

Como una forma de innovar y apostar por la energía renovable, San Juan inauguró la primera ruta solar de Argentina, ubicada en Avenida Circunvalación, que funciona completamente con energía solar y posiciona a la provincia como pionera en la innovación del diseño vial. Con esta nueva obra, San Juan apuesta por una fuente activa de energía limpia.

La iniciativa consiste en la incorporación de paneles solares destinados a abastecer el sistema de iluminación, señalización y parte de los servicios eléctricos de la traza, reduciendo el consumo de energía convencional y las emisiones asociadas.

La obra permite aprovechar la altísima radiación solar de la provincia, una de las más elevadas del país, para transformar una autopista tradicional en infraestructura inteligente y sustentable.

El sistema está pensado no solo para disminuir costos operativos a largo plazo, sino también para servir como modelo replicable en otras rutas y accesos urbanos. Fotos gentileza.

Desde la provincia destacaron que el proyecto combina seguridad vial y eficiencia energética. El sistema de iluminación alimentada por energía solar mejora la visibilidad nocturna, reduce riesgos de siniestros y garantiza mayor autonomía ante eventuales cortes de suministro eléctrico.

El proyecto aprovecha la infraestructura existente sin necesidad de ocupar nuevo suelo, optimizando el uso del espacio público y reduciendo el impacto ambiental asociado a obras tradicionales. El desarrollo fue ejecutado con mano de obra y capacidad técnica local, involucrando a ingenieros, técnicos y proveedores sanjuaninos en todas las etapas de diseño, montaje y puesta en marcha.

Para su realización se tuvieron en cuenta desafíos técnicos, vinculados a la condición sísmica de la provincia como al alto flujo vehicular de la Circunvalación, lo que demandó soluciones específicas en materia de seguridad, logística y planificación.

Además, desde el punto de vista ambiental, la autopista solar contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y disminuye la dependencia de fuentes fósiles para el abastecimiento energético urbano.

La empresa a cargo de su realización fue Chiconi S.R.L. .



La obra cuenta con 36 sistemas fotovoltaicos individuales de 5 kilovatios cada uno, montados sobre monopostes metálicos de siete metros y orientados al norte en la Ruta Nacional A014, principal avenida de San Juan, conocida como Circunvalación. El proyecto, fue impulsado por EPSE, ente del Gobierno provincial, adjudicado a Chiconi tras un proceso licitatorio que ponderó su capacidad técnica, trayectoria y experiencia comprobada en obras eléctricas de alta complejidad.

El armado implicó montaje eléctrico y estructural en una zona sísmica y de alta circulación vehicular, con estrictas medidas de seguridad y logística nocturna. Más de 80 trabajadores especializados y decenas de proveedores sanjuaninos participaron del proyecto, desde soldadores y metalúrgicos hasta ingenieros civiles y eléctricos.

La iniciativa también tiene un impacto positivo en el empleo y el desarrollo del conocimiento técnico local, fortaleciendo capacidades que pueden ser replicadas en futuros proyectos similares. Con esta experiencia, San Juan se suma a un reducido grupo de ciudades del mundo que integran energía renovable directamente en su infraestructura vial, incorporando la transición energética al paisaje urbano cotidiano.