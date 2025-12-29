Una provincia de Argentina fue reconocida internacionalmente por hacer energía con residuos cloacales

Argentina no para de ganarse su lugar en el mundo de las energías renovables, en esta oportunidad es Córdoba quien se lleva el mérito trás obtener su distinción a nivel internacional por su planta en Bajo Grande. El proyecto, denominado «Generación de Bioenergías a partir de Residuos Cloacales en la Ciudad de Córdoba”, es una iniciativa conjunta entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Municipalidad de Córdoba, con el apoyo de empresas privadas y organismos públicos.

Gracias a esta innovación, logró la obtención del premio SACHA, uno de los mayores reconocimientos internacionales que destacan la sostenibilidad e innovación en América Latina. La distinción fue otorgada por un jurado especializado que valoró la capacidad del proyecto para aprovechar recursos locales, integrar soluciones tecnológicas eficientes y contribuir a la transición energética y la economía circular, al tiempo que mejora un servicio público estratégico.

Una planta que convierte residuos en energía

La planta de Bajo Grande utiliza un sistema de digestión anaeróbica para transformar lodos cloacales en biogás. Este componente luego se utiliza como combustible en un motor–generador con una potencia cercana a 0,8 MW, complementado con un sistema de cogeneración térmica que eleva la eficiencia del conjunto.

La energía que produce abastece cerca de 10 mil usuarios. Foto gentileza.

Esta tecnología permite valorizar más de 4.800 m³ diarios de biogás, con concentraciones de hasta un 70 % de metano, reduciendo compuestos que pueden afectar el funcionamiento del sistema de saneamiento y generando energía suficiente para abastecer a gran parte de la población. Además de producir electricidad, el proyecto contribuye a disminuir las emisiones de metano y dióxido de carbono al capturar y reutilizar el biogás, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y avanzando en los objetivos de responsabilidad ambiental.

El Premio SACHA, que este año se entregó en el marco de la COP30, pone en valor proyectos que generan impacto concreto en la lucha contra el cambio climático, la resiliencia urbana y la sostenibilidad territorial. Esta distinción no solo posiciona a Córdoba entre las experiencias más relevantes de América Latina, sino que también abre puertas para replicar soluciones de bioenergía y economía circular en otras ciudades y regiones.

Con esta iniciativa, la provincia refuerza su compromiso con el desarrollo de tecnologías verdes y la integración de prácticas sustentables en la gestión de servicios públicos. Iniciativas como está marcan un hito en la generación de energías renovables a partir de recursos hasta ahora subutilizados.