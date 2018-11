Neuquén instalará tres basureros regionales

“El fondo ambiental se nutre de la ley 2600, donde las empresas operadoras pagan anualmente una tasa para todo lo que es control de la actividad hidrocarburífera, la 2183 que son pagos por servidumbre gasífera en tierras provinciales , y la ley 2648 que nos permite el cobro de multas, tasas, y aranceles e todo lo que no es hidrocarburífero”, dijo.

Martín Robledo, coordinador General de la Subsecretaría de Ambiente, señaló que los fondos para llevar adelante el GIRSU no provienen de lo contemplado en el presupuesto 2019 sino del fondo ambiental.

Desde el área de Ambiente justificaron el atraso en la falta de adhesión de los municipios. Para fines de 2016 señalan que no había nadie dentro de la norma, y luego de varios encuentros con las autoridades de cada lugar se logró que hoy formen parte 19 Municipios y 21 comisiones de fomento.

A menos de un año de cumplirse el vencimiento para eliminar los basurales a cielo abierto establecido por la ley provincial 2.648 , en línea con la ley Nacional 25.916 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la provincia de Neuquén no cumplirá con esa fecha límite que indica la normativa.

“El costo más alto es el de la recolección. Por eso para reducir costos hay que centrarse en la reducción de volúmenes”.

Martín Robledo, Coordinador de la Subsecretaría de Ambiente.

Alicura será el primero que juntará residuos del sur

El más avanzado es el relleno regional sur donde se adjudicó a la Subsecretaria de Ambiente un lote de casi 70 hectáreas que se accede por la Ruta 237 frente a la intersección con la ex Ruta Nacional 40.

“Se está terminando el movimiento de suelo de la construcción de la cava”, contó Martín Robledo.

“Se hizo el estudio de impacto ambiental, de suelo que nos determina la capacidad de impermeabilización de la arcillas es muy buena para que no haya ningún tipo de filtración, y la profundidad de la napa es buena”, enumeró el funcionario.

Adelantó que en poco tiempo se van a acondicionar las celdas con membranas y “una vez que hagamos eso ya vamos a estar operativo para recibir residuos”.

Esas tierras tuvieron idas y vueltas judiciales porque un vecino adujo que le pertenecían , pero la Justicia falló a favor del Estado provincial.

Se decidió empezar por este centro regional por la complejidad que atraviesa San Martín de los Andes: “No solo tiene el problema de la basura que no tiene donde disponerla, tiene la coyuntura social que se han instalado barrios alrededor del relleno sanitario que tienen ahí, hay un fallo judicial que determina que no puede entrar más basura en el sitio, no tiene tierras para hacer en otro lugar la disposición, y sus características de centro turístico”, enumeró.

Luego se incorporará a Villa la Angostura, Piedra del Águila, Junín de los Andes y otros de la zona.