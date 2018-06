Para Weretilneck adelantar el aumento es lo máximo que puede hacer el gobierno

El gobernador Alberto Weretilneck ratificó que el adelanto del tramo de aumento salarial de septiembre a julio y agosto es lo máximo que por el momento puede ofrecer el gobierno provincial para los estatales. No obstante, no descartó mejoras para el segundo semestre que se definirán en virtud de las proyecciones de inflación que se realicen en agosto en el marco paritario.

“Lo que hicimos fue adelantar el compromiso que teníamos teniendo en cuenta lo que pasó con la inflación, por lo que el 8 por ciento de septiembre se adelanta a julio y agosto”, aseguró el mandatario.

Agregó que “la propuesta que hacemos es para que el trabajador no pierda más poder adquisitivo,

es lo que podemos pagar, ojalá pudiéramos tener una propuesta mejor que beneficie a los trabajadores”.

En cuanto a anuncios de aumentos para la última parte del año, Weretilneck afirmó que “iremos viendo, tenemos reunión en agosto y evaluaremos las proyecciones”. En tanto, en referencia a las finanzas, el mandatario afirmó que “hoy no hay preocupación, es un tema de atención, tenemos que ser ordenados y cuidadosos para que el esfuerzo no termine en la nada”. Dijo que se anunció el cronograma de apgos y que no hay cese de pagos a prestadores y proveedores.

Finalmente, indicó en relación al reclamo de UPCN por la incorporación de ATE a la mesa de la Función Pública que “tenemos una ley que fue votada en la Legislatura por unanimidad, donde se modificó la representación gremial”.

Al ser consultado por los despidos en la agencia de noticias Télam a nivel nacional, el gobernador se solidarizó con los trabajadores. Dijo que “la Argentina no necesita de estas medidas tan extremas”, en relación a lo dispuesto por el jefe del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

Tras el anuncio de los 354 despidos en Telam, Weretilneck expresó su “solidaridad con los trabajadores”. Y agregó: “Nosotros no consideramos que la reducción del déficit fiscal tenga que pasar por el ajuste con los trabajadores. De hecho, cuando nosotros tuvimos problemas de déficit y con nuestras cuentas, nunca se nos ocurrió conculcar el derecho de los trabajadores”.