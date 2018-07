Pesatti cuestionó el ajuste y calificó de cínico a Mauricio Macri

La desarticulación del gobernador Alberto Weretilneck de un frente patagónico contra el ajuste nacional evidenció -otra vez- posturas antagónicas con su vicegobernador, Pedro Pesatti, quien calificó de cínico al presidente Mauricio Macri, que “habla de ajuste” cuando “el ajuste comenzó el primer día de su gobierno”.

Dispares reacciones generaron ambas posiciones en Nación. La negativa de Weretilneck a sumarse al “bloque” de resistencia del chubutense Mariano Arciani fue bien recibida, a pesar que el rionegrino descalificó esa estrategia para promover debates individuales o nacionales en la revisión de las medidas de recortes nacionales.

En cambio, el vicegobernador acentúa sus censuras a la administración nacional. La última coincidió con la visita a Bariloche de Macri, acompañado por Weretilneck. En un comunicado -con el título Día del Amigo y la realidad-, Pesatti saludó en esa fecha a su par neuquino, Rolando Figueroa para derivar en la “preocupación” conjunta por “la realidad política y social del país”. Resaltó el efecto del “ajuste” en “el poder de compra de los trabajadores” y consideró que Macri -con “un cinismo pocas veces visto- habla de ajuste, como el que habrá que hacer de ahora en adelante junto a las provincias- como si el ajuste no comenzó desde el primer día de su gobierno”.

Incluso, relativizó el resultado de la “buena temporada” de Bariloche. “La alegría que Macri vino a celebrar en Bariloche es incompatible con la realidad que hoy vive la inmensa mayoría” de los barilochenses, “la otra cara de una realidad que no vive, precisamente esa buena temporada”.

El enfado nacional se advirtió este lunes con una respuesta -vía Twitter- de la diputada nacional Lorena Matzen. “Histórico embarque de carne rionegrina a Japón y turismo al 100% en Bariloche. ¡Dos buenas noticias! No te preocupes Pedro Pesatti si trabajamos juntos, Nación, provincia y municipios, vamos a salir adelante. El mundo vuelve a confiar en nosotros”. La parlamentaria participó en Ezeiza del acto de envío de carne de Fridevi al mercado japonés.

Además, en un comunicado, el coordinador de Interior en Río Negro, Juan Martín lamentó que Pesatti “haya elegido el camino de la queja permanente y de nostalgia por algo que sólo existe en su imaginación”. Incluso lo equiparó al intendente de Roca, Martín Soria, pues “comparten un discurso de queja permanente, sin propuestas, tratando de convencer a la gente de que todo está mal. Quizás Soria le escribe los discursos”, resaltó. “En lugar de ver lo bueno y aportar para que sea mejor, se refugia en el relato. Apela a la nostalgia de Yrigoyen, Perón y Kirchner, reescribiendo la historia como buen profesor de Letras pero con poco rigor”.

En defensa del vicegobernador, reaccionó el ex secretario General y vocal de la Mesa de Juntos, Matías Rulli. “Los discursos a Pesatti se los escribe la realidad”, que “nos demuestra que todos los días están echando trabajadores de los organismos públicos, una inflación que arrasa con el bolsillo”, “los tarifazos”, “hechos gravísimos como los aportantes truchos de las campañas del PRO” y, además, “empiezan a pergeñar una “reforma laboral” para la Patagonia por los supuestos “altos costos del empleo”, dejando entrever que se va a acabar la zona desfavorable”.

Al final, manifestó que Martín “tilda a Pesatti de nostálgico, y la verdad, como no ser nostálgico de tiempos mejores donde la gente podía vivir dignamente. No lo veo como un agravio sino todo lo contrario, los argentinos y argentinas ya nos dimos cuenta que este país de la “alegría” que propone Macri no tiene nada que ver con lo que nosotros propugnamos, que es la felicidad del pueblo y ese es el futuro”.