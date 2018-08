Pichetto realizará un acto en La Plata para su proyección presidencial

El senador Miguel Pichetto lanzará su candidatura presidencial por el Peronismo Federal en un acto en La Plata. Anoche confirmó esa convocatoria, planteando que va a “expresar” sus ideas y afirmó tener “voluntad” en su proyección nacional.

En el programa televisivo “Animales Sueltos”, el parlamentario detalló el armado de esa fuerza, que definió como “propuesta de centro, moderada y republicana. Es una propuesta superadora”, que no va “por el medio” del macrismo y del kirchnerismo sino “va por el futuro, de cómo salimos del proceso de crisis”.

A Pichetto lo entrevistó a medianoche Alejandro Fantino por más de 45 minutos. Además de sus definiciones, el senador rionegrino confirmó que hará un acto en La Plata aunque no habló de la fecha, pero sería en agosto.

Frente a la consulta directa, el parlamentario no convalidó que se trata de la presentación de su candidatura aunque, luego, admitió que la organizaba como “coordinador del espacio federal y voy a expresar mis ideas. Hay figuras importantes (en el Peronismo Federal), como (Sergio) Massa, (Juan Manuel) Urtubey, (Sergio) Uñac, y también estoy yo, que tengo voluntad”. Luego, explicaría que en la reunión de La Plata sólo estaría él, que lo organiza, conjuntamente con “compañeros que me acompañan, que me creen una voz importante”.

En otra parte, Pichetto avanzó en su propuesta nacional, focalizada en un país hacia “una revolución exportadora, basada en la producción agropecuaria que genera dólares”. Además alentó “al consumo interno”, revirtiendo “las paritarias a la baja de este gobierno”, y resaltó que la administración de Mauricio Macri se equivocó cuando pensó ir a un “mundo globalizado, cuando eso cambió y el mundo se cerró”.

También, reiteró que la “grieta es funcional” al presidente y también a su antecesora, Cristina Fernández. Definió que con la ex mandataria lo separan diferencias políticas. “No tengo problemas personales con ella, pero creo que la sociedad no vuelve para atrás y hay que generar una alternativa”, remarcó.

“Hemos decidido construir un Peronismo Federal que tengan una visión del centro nacional, una mirada inteligente que defienda la industria nacional. Los argentinos han perdido poder adquisitivo”.