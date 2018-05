Por el salto del dólar, 19 municipios rechazan el crédito del plan Castello

Los efectos de la suba del dólar continúan golpeando al plan Castello. De los 22 municipios rionegrinos que tenían proyectos de obras sólo tres tomarán los créditos para su ejecución.

La noticia se dio a conocer ayer durante una reunión de la comisión Legislativa de la que participaron el ministro de Obras Públicas Carlos Valeri, el secretario de Financiamiento Eduardo Bacci y el director de Municipios, Guillermo Oliva Tagle, junto a legisladores e intendentes.

Las restantes 19 comunas tomarán únicamente la parte no reintegrable que representa unos 380.000 dólares para cada una de las comunas.

La disparada de la moneda norteamericana en estas últimas semanas alertó a los jefes comunales y concejales sobre las posibles consecuencias que podría traer la toma de deuda en dólares en un escenario de alta inestabilidad política y económica, como en el que se encuentra hoy el país.

El presidente de la bancada oficialista y ex ministro de Economía, Alejandro Palmieri, admitió que, en parte, esa decisión de los gobiernos locales pudo estar condicionada por las oposiciones que evitaron dar mayorías a los Ejecutivos para autorizarlos a que obtengan esos préstamos.

Sin embargo, también afirmó que “lo ocurrido en las últimas semanas con el dólar también pudo haber modificado el ánimo de los concejales en las distintas ciudades”. La no adhesión a los créditos generará que la Provincia sume unos 10 millones de dólares más que, al no ser utilizados por las municipalidades, podrían servir para financiar nuevas obras. Además, implica un aumento de la deuda que no será afrontada localmente y quedará a cargo del erario rionegrino, aunque para Palmieri esos 10 millones no serán significativos en el global de 300 millones que involucra esta primera etapa del plan Castello.

El encargado en primer término de suministrar la información a los legisladores fue Oliva Tagle, quien enumeró que sólo Cipolletti, Huergo y Los Menucos accederán al endeudamiento. Mientras que Allen, Cervantes, Cinco Saltos, Comallo, Belisle, Chichinales, Choele Choel, Dina Huapi, Conesa, Godoy, Roca, Guardia Mitre, Beltrán, Pilcaniyeu, Sierra Colorada, Sierra Grande y Valcheta, entre otros, lo rechazaron. Los demás 17 municipios aún no presentaron su documentación.

La primera firma

Ayer, Guardia Mitre fue el primero en firmar el convenio con el gobierno provincial y en unos 15 días recibirá alrededor de 380.000 dólares no reintegrables destinados a unos proyectos de riego y agua potable para una cancha de fútbol y un natatorio, entre otras obras.

Por su parte, ayer la comisión de Desarrollo Económico del Concejo Deliberante de Viedma se volvió a reunir y un dictamen de mayoría rechazó el otorgamiento del préstamo, que iba a ir destinado a obras de asfalto. Todo indica que el cuerpo parlamentario, en la sesión del 22 de mayo próximo, no autorizará al intendente José Luis Foulkes para que se endeude en alrededor de 1.3 millones de dólares ya que sólo se obtendrían los votos del oficialismo.