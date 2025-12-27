Necrológicas de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, sábado 27 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
DR. SOSA, CARLOS ALBERTO
Falleció en General Roca a los 85 años. Su esposa: Cristina Isabel Harriague. Su hijo Damián y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes serán inhumados en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Con profundo dolor y gran tristeza, hoy despedimos al Dr. Carlos A. Sosa, un líder visionario y apasionado que dedicó su vida a la defensa de la salud y el bienestar de nuestra comunidad.Su compromiso con la institución médica y su incansable labor como presidente de la FMRN (21/12/93 al 27/12/94 y 09/12/2008 al 28/03/2011) nos dejaron un legado imborrable. Su sabiduría, su empatía y su dedicación inspiraron a todos los que tuvimos el honor de trabajar a su lado.A su familia y seres queridos, les expresamos nuestras más sentidas condolencias. Que encuentren consuelo en el recuerdo de su amor y dedicación. Descansa en paz.FEDERACION MEDICA DE RIO NEGRO
Mutual Médica de Rio Negro y su Consejo Directivo participan con profundo pesar el fallecimiento del miembro titular de la Junta Fiscalizadora, acompañando a su familia en el dolor.
El Dr. Audisio y Sra. participan con pesar el fallecimiento de su socio y amigo, acompañando a su esposa, hijo y demás familiares en este triste momento.
Eduardo y Gloria Labat participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma. Acompañamos a su esposa, hijo y familiares en estos momentos dolorosos.
