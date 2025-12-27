El Tribunal Superior de Neuquén arma su laboratorio antidrogas y busca un jefe

El laboratorio es la flamante dependencia creada por el TSJ de Neuquén. (Archivo/Matías Subat)

Una de las decisiones políticas del año del gobernador Rolando Figueroa fue asumir la competencia del microtráfico que estaba a cargo de justicia federal. Trajo aparejada una fuerte inversión en capacitación y equipos técnicos, entre cuyos aspectos más visibles figura el Laboratorio de Toxicología del Poder Judicial.

Luego de adjudicar una millonaria licitación para la compra de equipamiento, con fondos provistos por la provincia y la municipalidad de Neuquén, el Poder Judicial convoca a concurso para encontrar un jefe o jefa que colabore en el montaje del laboratorio.

Como informó diario RÍO NEGRO, en octubre el Tribunal llamó a una licitación para la compra de espectómetro y cromatógrafo, herramientas indispensables para el combate contra el microtráfico. Luego se supo que «el Departamento Compras y Contrataciones remitió invitaciones a ocho firmas», se presentaron cuatro ofertas, una de las cuales fue descartada por motivos formales.

Las empresas ganadoras

Siguiendo el consejo de la comisión de preadjudicación y las consultas realizadas «con especialistas en la materia», las ganadoras de la licitación fueron las empresas Soluciones Analíticas S.A. en los renglones N° 1 y 3 por 112.045,90 dólares; y la firma Jenck S.A. en el renglón N° 2 por 109.247,49 dólares.

El pago se hará en pesos, «según la cotización determinada para la moneda extranjera por el Banco Nación Argentina, tipo de cambio vendedor del mercado de divisas, correspondiente al día anterior del efectivo pago».

Con la adjudicación materializada, en una de sus últimas reuniones del año el Tribunal Superior dispuso «la creación del Laboratorio de Toxicología, con dependencia jerárquica y funcional del Cuerpo Médico Forense».

La coordinadora, Haydée Fariña, les indicó a los vocales que «resulta indispensable en esta primera etapa de implementación la cobertura del cargo de Responsable del Laboratorio para la instalación, habilitación y puesta en funcionamiento del mismo».

El perfil del cargo

Según lo aprobado por el Tribunal, la búsqueda está orientada a una persona con título universitario de bioquímica o licenciado en bioquímica; con formación complementaria en toxicología; y preferentemente especialidad y formación complementaria en toxicología forense.

Como requisitos indispensables se solicitan experiencia de cinco años en el ejercicio profesional, y tres en el área de toxicología o toxicología forense.

Las funciones

Quien sea responsable del laboratorio se encargará de asesorar al TSJ en la implementación, puesta en funcionamiento y habilitación del mismo; así como de la adquisición de insumo y equipamiento.

Por otra parte, brindará apoyo y asesoramiento a magistrados y funcionarios «cooperando en la administración de justicia y mejorando en el ejercicio de derecho de los involucrados» con funciones en toda la provincia.