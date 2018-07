Prevén un Banco de Alimentos con lo que otros descartan

Se estima que en temporada invernal se tiran entre la basura unos 4 camiones de alimentos. Se trata de descartes de comidas elaboradas en restaurantes, que no pueden ser reutilizadas en esos servicios especialmente enfocados al turismo, pero también hay productos envasados que los supermercados tiran porque se cumple su fecha de vencimiento.

Alejandra Schnebeeli, secretaria de Desarrollo Social, confirmó a “Río Negro” que el Ejecutivo trabaja en el “manejo de los alimentos que llegan al vertedero, en una ordenanza para justamente ordenar esos alimentos que son descartados por los supermercados porque están vencidos pero que están en condiciones de consumo”.

Se trata de un Banco de Alimentos, como existe en otras ciudades del país y del mundo, donde se acopian alimentos que otros descartan y que para las personas con una necesidad alimentaria, pueden servir.

Bariloche tiene habilitados 944 hoteles y restaurantes, una cifra significativamente grande al momento de pensar qué hacen con la comida que descartan.

La funcionaria indicó que “la idea es que antes que la gente busque alimentos en el vertedero, queremos generar un espacio intermedio donde se acopien y se evalúen las condiciones y se puedan entregar”. El manejo de este Banco no estaría en manos del municipio sino de una organización intermedia.

La premisa de la comuna es que hay alimentos no perecederos que por más que esté cumplida su fecha de vencimiento no significa que no sean aptos para el consumo. Un caso distinto son los productos frescos que en este caso quedarían afuera del Banco de Alimentos.

El concejal Carlos Sánchez, quien hasta hace poco tiempo estuvo a cargo del área social, trabaja en los lineamientos de la ordenanza que creará el Banco de Alimentos. “Se debe tener un control bromatológico estricto, evaluar la calidad de los alimentos y ver a los grandes emisores para retirar esos productos y acopiarlos en algún lugar”.

“Hay mucha comida que se descarta, los restaurantes y grandes hoteles tiran a la basura alimentos buenos que ellos no pueden reutilizar pero que a una familia que necesita le resultaría de una gran ayuda”, opinó José Lepio, referente de la Red Solidaria Bariloche quien dijo que ante la situación actual, es una buena opción el Banco de Alimentos.

Otra norma que se evalúa es la “recuperación de los desechos de obras porque la gente que va al vertedero también va a buscar materiales que le pueden servir para acondicionar su casa”, explicó Sánchez.