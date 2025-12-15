Se jubiló el juez Penal del Niño de Neuquén y nadie lo quiere reemplazar

El juez Penal del Niño, Niña y Adolescente de Neuquén, Dardo Enrique Bordón Costa, renunció al Poder Judicial a partir del 1 de enero del 2026 para jubilarse y se reabrió un debate que incomoda a todos los jueces penales de la provincia: quién debe subrogarlo hasta que se cubra la vacante.

El conflicto tiene varios planos. Una materia que exige formación específica; una zona gris en la legislación sujeta a interpretaciones; y el desgaste que implican las causas con adolescentes en conflicto con la ley penal.

La solución tiene que aparecer antes de que termine el año. Diario RÍO NEGRO realizó consultas en el Tribunal Superior de Justicia, los Colegios de Jueces de la Primera Circunscripción y del Interior, y en la Oficina Judicial y pudo comprobar que existe preocupación: Bordón ya tenía agendadas 11 audiencias en febrero del 2026, cinco de ellas de juicio, que corren riesgo de «caerse» si no designan un subrogante.

Cada audiencia suspendida son víctimas e imputados que ven alejarse en el tiempo una respuesta a sus conflictos.

Trámite exprés

El magistrado inició el trámite para jubilarse el 3 de julio, dos días después de cumplir 60 años, le salió el 19 de noviembre y de inmediato presentó su renuncia. Había ganado el cargo por concurso en 2010.

El Consejo de la Magistratura y la Legislatura demorarán entre ocho meses y un año en elegir al reemplazante. Hay que resolver el mientras tanto.

Cuando un cargo judicial queda vacante -por jubilación, renuncia, enfermedad prolongada- se establece un orden de subrogancia: otro magistrado del mismo fuero reemplaza al ausente. Es un trámite habitual y poco traumático.

Formación especializada

Lo que sucede con el puesto que deja Bordón es que ningún juez de la provincia dice tener la formación especializada que exige la ley 2302, de protección integral del niño y del adolescente. ¿Es la única razón?

Por ahora está vigente una disposición del Tribunal Superior de Justicia, que mediante acuerdo 6410 del 18 de septiembre del 2024 hizo saber: «para el juzgamiento de un niño, niña o adolescente, el Tribunal de Juicio deberá conformarse con jueces penales del interior de la provincia«.

Ni el interior ni la capital

El Colegio de Jueces del interior, cuya presidencia ejerce Ignacio Pombo, ya respondió formalmente mediante una nota que no están dispuestos a hacerse cargo, y pidió que la subrogancia recaiga en sus colegas de Neuquén capital.

Uno de los argumentos es que esta vez no se trata de un reemplazo ocasional, sino de una carga de trabajo diaria que se extenderá en el tiempo, implicaría trasladarse a la capital provincial y llevaría a desatender la agenda propia.

Marco Lúpica Cristo es el presidente del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción. Todavía no se reunieron para dar una respuesta institucional, pero hay antecedentes de su rechazo a asumir esa tarea.

En el medio, la nueva jefa de la Oficina Judicial Neuquén y a cargo de la Oficina de Coordinación General, Vanina Bravo, espera instrucciones para agendar una avalancha de audiencias: juicios de responsabilidad, de la pena, audiencias de control de tratamiento, de apertura de la investigación.

Se programan con anticipación: antes de conocer la renuncia de Bordón le había fijado 11 audiencias para febrero y 4 para marzo.

Qué dice el Tribunal Superior

En el Tribunal Superior de Justicia hay dos posturas, según pudo recoger este diario a través de consultas. Por un lado, están quienes dicen que se mantiene vigente el acuerdo de septiembre del año pasado y que es un asunto que deben resolver las Oficinas Judiciales de la provincia.

Por el otro, circula una propuesta de designar a un subrogante fijo y pagarle por su trabajo, hasta que se elija a un reemplazante de Bordón.

El Colegio de Jueces del Interior no cerró del todo la puerta: presentó una lista de cuatro magistrados que estarían dispuestos a tomar el lugar.

Organismos nunca creados

Un párrafo del artículo 54 de la ley 2302, de protección integral del niño y del adolescente, señala: «La Justicia Penal de Niños y Adolescentes se integra por un juzgado Penal de Garantías y por un Tribunal Penal constituido por tres jueces». Esto nunca se cumplió.

El artículo 54 también dice: «En la Primera Circunscripción Judicial, y mientras no se creen dichos órganos, se conformará con dos Juzgados Penales del Niño y Adolescente».

Esos son los que existen en la actualidad. El 1 a cargo de Bordón, y el 2 de Carolina García.

Criterios distintos

Ambos magistrados tienen criterios distintos respecto de los juicios de responsabilidad contra adolescentes imputados de delitos graves: García entiende que debe intervenir un tribunal colegiado como en los adultos. Cada vez que le toca un caso así, convocan a jueces del interior como subrogantes para integrar el jurado. «Son muy pocos, 3 o 4 por año como mucho», dijo una fuente consultada.

La postura de Bordón es que el Tribunal Penal nunca fue creado y no se lo puede reemplazar por una interpretación de la ley. Por ese motivo, por ejemplo, intervino como juez unipersonal en el juicio contra los imputados en el homicidio de Juan Caliani.

Cuando hay que conformar un tribunal colegiado para un juicio de adolescentes, o cuando hay que reemplazar a uno de los jueces penales por licencias, excusaciones o recusaciones, no hay opiniones pacíficas sobre la subrogancia.

Qué dice la ley

El ya citado artículo 54 de la ley 2302 indica quiénes estarán a cargo de los niños y adolescentes en conflicto con la ley en el interior: «En las restantes circunscripciones judiciales de la provincia, serán Juzgados Penales de Garantías y Juzgado Penal de Juicio de Niños y Adolescentes los órganos judiciales que actualmente tienen adjudicada competencia penal en materia de menores».

De allí que el Tribunal Superior interpreta que los jueces penales del interior de la provincia, en virtud de lo normado en el artículo 54 último párrafo, «tienen asignada la competencia en materia de menores».

Si bien representan un porcentaje ínfimo de las causas dentro del sistema penal -apenas superan el 1%- requieren un manejo distinto que las causas de adultos.