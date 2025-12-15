Entrevista a Tanya Bertoldi: “El 50% de la deuda en infraestructura se va a saldar en 2027”

Tanya Bertoldi asumió como ministra de Infraestructura de Neuquén el 4 de diciembre y, al momento de la entrevista con Diario RÍO NEGRO, su despacho todavía luce aséptico. Solo reemplazó los sillones de su predecesor, Rubén Etcheverry, por una mesa larga de reuniones, pero tiene un plan para personalizar su puesto en el piso 12 del edificio de calle Rioja: encargó cuadros de la red vial de la provincia antes y después para ver el avance del asfalto, unas líneas de color rojo, sobre el mapa del territorio. “Vialidad Provincial presentó la versión del 2025 y ya se empiezan a notar las obras”, se entusiasma.

La funcionaria dijo que el objetivo del gobierno de Rolando Figueroa es “saldar el 50% de la deuda en infraestructura” para el 2027. En lo que va de gestión, finalizaron 500 obras (la mayoría viviendas) y hay otras 954 en ejecución que incluyen 400 kilómetros de rutas.

P: ¿Cuánto de la deuda se saldó en estos dos años y cuál es el cuello de botella?

R: El gobernador hace un tiempo que habla de un número, que son estos 4.000 millones de dólares, de los cuales casi el 50% está en ejecución o próximo a licitar. La idea es, entre el 2026 y el 2027, terminar ese 50%. Hay mucho en proceso que va a estar en ejecución durante el año que viene. Sin embargo, hay una realidad de Neuquén que conocemos y es la cantidad de familias que ingresan a nuestra provincia permanentemente. Entonces, un poco el arco se va corriendo, más allá de que hay una planificación. Además, como sabemos, las obras de infraestructura tienen un proceso primero de ejecución del proyecto, porque tampoco había bancos de proyectos ejecutivos en la provincia. Tuvimos que elaborar muchos y licitar otros.

P: ¿Cuál es la evaluación para priorizar dónde empezar o volcar la mayor cantidad de recursos?

R: Dentro de ese déficit, tenemos un análisis de cómo se estructura y, ahí a partir de ahí, hacemos una planificación. En paralelo, cruzamos con los organismos multilaterales de crédito porque gran parte de esta inversión es, o fondos de la provincia o fondos de los créditos, no existe otra fuente de financiamiento. El tener los tres préstamos, que esto no había sucedido nunca en la provincia de Neuquén y no existe ninguna provincia en la Argentina que haya conseguido los tres créditos en paralelo, nos permite ir distribuyendo la inversión entre fondos propios, CAF, BID y Banco Mundial. Uno va haciendo como una especie de Tetris de cómo ir distribuyendo entre la oferta y la demanda de las obras y de los créditos y los fondos que tenemos disponibles. Y por otro lado, las decisiones que tiene nuestro gobernador y nuestros objetivos de gestión. Uno es la eliminación de las escuelas trailers: los créditos multilaterales no tienen obras de educación, entonces van a ser pagadas mayoritariamente por la Provincia.

P: ¿Los gobiernos anteriores pudieron hacer algo distinto? ¿Fueron los contextos o un déficit de gestión?

R: Yo creo que fue un poco de las dos cosas. Por un lado, hay ciertos contextos desfavorables que posiblemente también nos toquen, o sea, nadie está ajeno a que pueda suceder porque la macro impacta siempre en una provincia como la nuestra. Sin embargo, uno no puede dejar de mencionar que hubo muchos gastos innecesarios. Hay otra cuestión que fue favorable y que creo que no fue optimizada por gestiones anteriores y es que había un gobierno nacional de distintos sectores políticos y colores políticos que hicieron muchas más obras de las que hoy tenemos, que son directamente cero. Las pocas obras que se hicieron en gestiones anteriores tuvieron que ver con decisiones de los gobiernos nacionales. Incluso los pocos créditos que lograron durante, por lo menos, 10 años anteriores, no se cumplieron tiempo y forma y dejaron las obras a medio hacer.

P: ¿Pero los desembolsos habían llegado?

R: Llegaron. Llegaron y no se ejecutaron. Tuvimos que remar muchísimo para mostrar, a través de este ahorro fiscal y este orden, que podíamos volver a sentarnos con el BID, con la CAF y con el Banco Mundial. La Upefe estaba en un estado deplorable.

Las canchitas de césped sintético «se siguen investigando»

P: La Upefe fue la principal ejecutora de las canchitas de césped sintético. ¿Por qué se usó ese organismo si no se hicieron con fondos internacionales?

R: La unidad se creó hace 30 años con una muy buena ley y tiene como objetivo principal gestionar los créditos multilaterales y financiamiento que puede ser nacional también o puede ser “otros”. Entonces, en ese “otros” queda un gris que no terminó nunca de definirse y por eso se ejecutaban obras con fondos propios.

P: ¿Qué pasó con esas auditorías?

R: Se sigue investigando. Debo aclarar que algunas se terminaron bien, hay canchitas en perfecto estado, pero hay otras que están investigándose. Porque, por ejemplo, se contrataron para un sitio y no están en ese sitio y se ejecutaron en otro, pero no hay registro de por qué se cambió ni a quién pertenecía el terreno donde se eligió que se instale. Hay otras que están como certificadas que se ejecutaron y no están en ningún lado. Hay otras que figuran pagas, incluso, y no existen.

El rol de diputada y las internas del peronismo

P: Finalizaste en estos días tu mandato de diputada. ¿Tu doble rol implicó un tironeo entre Unión por la Patria y Figueroa?

R: Había, por supuesto, más presiones, quizás en los dos últimos años. No del gobernador, porque siempre fue muy respetuoso de lo que representaba cada uno. La presión venía por el momento del Congreso. Dentro del bloque, más allá de que mayoritariamente votábamos similar, nunca hubo tantas diferencias y tanto debate interno como en este periodo, sobre todo con quienes éramos del interior. Creo que el impacto del resultado de las elecciones nos dejó alborotados y con conducciones confusas.

P: ¿Te interesar disputar la conducción del PJ en Neuquén?

R: Siempre uno va a estar a disposición de lo que se necesite y de las estrategias que se resuelvan. Pero me parece interesante que aparezcan caras nuevas. Hay un montón de compañeros que no han sido reconocidos.

P: ¿Anticipás un escenario de competencia en marzo?

R: Sí, yo creo que va a haber internas. Celebro siempre que haya internas y me parece que son procesos que legitiman las definiciones que toman algunos. Creo que todos los afiliados deberían tener esa posibilidad de manifestar quiénes deberían ser los compañeros que los representan.