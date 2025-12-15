Qué cocinar esta semana: menú día por día del 15 al 19 de diciembre por la cocinera María Carabajal
En esta oportunidad te ofrecemos opciones saludables. De fácil resolución y con pocos ingredientes. No dejes de tomar nota.
Esta semana la propuesta llega más que sana. Cinco opciones fáciles y deliciosas de hacer, para que tengas en cuenta y hagas. Esta vez quien nos arma el menú es de la cocinera María Carabajal, de Río Colorado. Para que no pienses tanto en qué vas a cocinar, aquí la respuesta a tus pedidos. Ahora a tomar nota y poner manos a la obra.
Lista de compras
- 1 atado de acelga
- 4 puerros
- 1 morrón rojo
- 1 morrón amarillo
- 4 zanahorias
- 4 zucchini
- 2 choclos
- 200 g trigo burgol fino
- 1 cabeza de ajo
- 12 huevos
- 500 gr harina garbanzo fino
- 1 zapallo cabutia grande
- 500 gr queso cuartirolo
- 1 kg pan rallado
- 2 plantas de brócoli
- 1 kg harina de arroz
- perejil
- pimienta
- nuez moscada
- cilantro
- orégano
- sal
- aceite de oliva
LUNES: Rolls de acelga
Ingredientes:
– 1 atado de acelga
– 4 puerros
– 1 morrón rojo
– 1 morrón amarillo
– 4 zanahorias
– 4 zucchini
Preparación
Saltar los vegetales en un wok, todo cortado en juliana. Una vez cocido, blanquear las hojas de acelga con agua caliente (meter y sacar enseguida). Cortar las pencas o tallos, abrir las hojas y rellenar con los vegetales.
MARTES: Kibbe veggie
Ingredientes:
– 200 gr trigo burgol fino
– 3 dientes de ajo
– cilantro
– 4 huevos
– pan rallado
– condimentos a gusto
– sal y pimienta
– orégano
Preparación
1- Poner en remojo el trigo burgol con 2 tazas de agua caliente. Luego condimentar, agregar ajo, cilantro, sal, orégano y los huevos. Si queda muy líquido, agregar un poquito de pan rallado.
2- Armar una masa homogénea y flexible, dar formas ovaladas y colocar en una placa con aceite de oliva. Cocinar en horno bien caliente 15 minutos de cada lado. Acompañar con ensalada.
MIÉRCOLES: Panqueques de harina de garbanzo
Ingredientes:
– 500 gr harina de garbanzo fina
– condimentos a gusto
– sal y pimienta
– nuez moscada
– pimienta
– aceite de oliva
Preparación
1- Poner en un bol la harina de garbanzo y los condimentos. Agregar agua de a poco y batir hasta que quede una mezcla líquida.
2- Calentar una sartén tipo panquequera con un poco de aceite de oliva para cocinar vuelta y vuelta. Se puede agregar queso o cherry. Acompañar con ensalada.
JUEVES: Bombas de cabutia
Ingredientes:
– 1 zapallo cabutia grande
– queso cuartirolo
– ajo
– perejil
– orégano
– sal
– huevo
Preparación
1- Cocinar el zapallo cabutia cortado en 4. Dejar enfriar, sacar la pulpa y hacer un puré. Condimentar con sal y nuez moscada.
2- Formar bollitos y rellenar con trocitos de queso. Preparar una mezcla de huevo con ajo y perejil para pasar los bollitos y luego por pan rallado. Hornear 10 minutos por cada lado en horno bien caliente.
Viernes – Pizzetas de brócoli
Ingredientes:
– 1 planta de brócoli
– huevos
– sal
– orégano
– harina de arroz
Preparación
1- Blanquear el brócoli y procesarlo. Agregar huevos, sal y orégano. Incorporar de a poco harina de arroz hasta obtener una masa compacta.
2- Formar bollitos, aplastar en forma de pizzetas y cocinar 20 minutos al horno. Agregar salsa, queso, aceitunas, cherrys o lo que se desee. También se pueden freezar.
