Qué cocinar esta semana: menú día por día del 15 al 19 de diciembre por la cocinera María Carabajal

En esta oportunidad te ofrecemos opciones saludables. De fácil resolución y con pocos ingredientes. No dejes de tomar nota.

Esta semana la propuesta llega más que sana. Cinco opciones fáciles y deliciosas de hacer, para que tengas en cuenta y hagas. Esta vez quien nos arma el menú es de la cocinera María Carabajal, de Río Colorado. Para que no pienses tanto en qué vas a cocinar, aquí la respuesta a tus pedidos. Ahora a tomar nota y poner manos a la obra.

María Carabajal, cocinera.


Lista de compras

  • 1 atado de acelga
  • 4 puerros
  • 1 morrón rojo
  • 1 morrón amarillo
  • 4 zanahorias
  • 4 zucchini
  • 2 choclos
  • 200 g trigo burgol fino
  • 1 cabeza de ajo
  • 12 huevos
  • 500 gr harina garbanzo fino
  • 1 zapallo cabutia grande
  • 500 gr queso cuartirolo
  • 1 kg pan rallado
  • 2 plantas de brócoli
  • 1 kg harina de arroz
  • perejil
  • pimienta
  • nuez moscada
  • cilantro
  • orégano
  • sal
  • aceite de oliva

LUNES: Rolls de acelga


Ingredientes:
– 1 atado de acelga
– 4 puerros
– 1 morrón rojo
– 1 morrón amarillo
– 4 zanahorias
– 4 zucchini


Preparación

Saltar los vegetales en un wok, todo cortado en juliana. Una vez cocido, blanquear las hojas de acelga con agua caliente (meter y sacar enseguida). Cortar las pencas o tallos, abrir las hojas y rellenar con los vegetales.

MARTES: Kibbe veggie


Ingredientes:
– 200 gr trigo burgol fino
– 3 dientes de ajo
– cilantro
– 4 huevos
– pan rallado
– condimentos a gusto
– sal y pimienta
– orégano


Preparación

1- Poner en remojo el trigo burgol con 2 tazas de agua caliente. Luego condimentar, agregar ajo, cilantro, sal, orégano y los huevos. Si queda muy líquido, agregar un poquito de pan rallado.

2- Armar una masa homogénea y flexible, dar formas ovaladas y colocar en una placa con aceite de oliva. Cocinar en horno bien caliente 15 minutos de cada lado. Acompañar con ensalada.

MIÉRCOLES: Panqueques de harina de garbanzo


Ingredientes:
– 500 gr harina de garbanzo fina
– condimentos a gusto
– sal y pimienta
– nuez moscada
– pimienta
– aceite de oliva


Preparación

1- Poner en un bol la harina de garbanzo y los condimentos. Agregar agua de a poco y batir hasta que quede una mezcla líquida.

2- Calentar una sartén tipo panquequera con un poco de aceite de oliva para cocinar vuelta y vuelta. Se puede agregar queso o cherry. Acompañar con ensalada.

JUEVES: Bombas de cabutia


Ingredientes:
– 1 zapallo cabutia grande
– queso cuartirolo
– ajo
– perejil
– orégano
– sal
– huevo


Preparación

1- Cocinar el zapallo cabutia cortado en 4. Dejar enfriar, sacar la pulpa y hacer un puré. Condimentar con sal y nuez moscada.

2- Formar bollitos y rellenar con trocitos de queso. Preparar una mezcla de huevo con ajo y perejil para pasar los bollitos y luego por pan rallado. Hornear 10 minutos por cada lado en horno bien caliente.

Viernes – Pizzetas de brócoli


Ingredientes:
– 1 planta de brócoli
– huevos
– sal
– orégano
– harina de arroz


Preparación

1- Blanquear el brócoli y procesarlo. Agregar huevos, sal y orégano. Incorporar de a poco harina de arroz hasta obtener una masa compacta.

2- Formar bollitos, aplastar en forma de pizzetas y cocinar 20 minutos al horno. Agregar salsa, queso, aceitunas, cherrys o lo que se desee. También se pueden freezar.


