Weretilneck espera certezas sobre el aporte provincial al ajuste nacional

El gobernador Alberto Weretilneck coincidió con su par chubutense Mariano Arcioni en la estrategia de “armar un bloque patagónico, ante posibles cortes de presupuesto desde Nación”.

“Hable con él ayer a la tarde cuando estaba en Ñorquinco, pero todavía no tenemos ninguna certeza de la postura del gobierno nacional”, indicó esta mañana el mandatario en El Bolsón, aún sin conocer que en dicho esquema (dado a conocer esta tarde), Río Negro debería recortar gastos en torno a los 2.300 millones.

“Obviamente que vamos a defender los intereses de la provincia – agregó -, pero hasta que ello no ocurra no podemos tomar ningún tipo de actitud. Mañana nuestro ministro de Economía tiene una reunión con los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, y allí sabremos en qué afecta esta medida a los patagónicos y a los rionegrinos en particular. Después lo conversaremos internamente en el gobierno, con los intendentes y con los senadores. En este aspecto, es fundamental la posición de Miguel Pichetto, no solamente como rionegrino sino como jefe del bloque Peronismo Federal”, adelantó.