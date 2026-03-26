Investigan la muerte de un bebé durante un parto domiciliario en Rincón de los Sauces

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén inició una investigación de oficio para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de un recién nacido en una vivienda particular de Rincón de los Sauces. El trágico hecho ocurrió el pasado domingo y tiene como eje un plan de parto en domicilio que terminó en una clínica privada.

La intervención de la fiscalía y las primeras medidas

La causa está bajo la dirección de la fiscal Rocío Rivero, quien trabaja en conjunto con la Policía provincial. Como medida prioritaria, la representante del MPF ordenó la realización de una autopsia a cargo del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial para establecer fehacientemente la causa de muerte del bebé.

Asimismo, se dispuso el allanamiento de la vivienda donde se realizaba el procedimiento, la toma de testimonios clave y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Los detalles del hecho en Rincón de los Sauces

De acuerdo con la información preliminar, una mujer con 42 semanas de embarazo se encontraba en su hogar iniciando el proceso de parto. Estaba acompañada por su pareja y una obstetra que se había trasladado desde otra localidad neuquina especialmente para asistir el nacimiento.

Alrededor de las 7:00 de la mañana, el hospital local recibió una solicitud de ambulancia para asistir a la mujer. Sin embargo, minutos después, el pedido fue cancelado. Poco tiempo después, a las 7:20, la pareja arribó en un vehículo particular a una clínica privada de la ciudad, donde la mujer recibió asistencia médica y, posteriormente, fue dada de alta.



Allanamiento y secuestro de pruebas clave

En el marco de las diligencias judiciales, la fiscalía procedió a la inspección de la vivienda. Allí se secuestró una pileta que habría sido utilizada durante el trabajo de parto.

La justicia instiuyó el allanamiento a la obstetra con el registro del lugar donde se alojaba la profesional y se requisó el automóvil en el que se movilizaba.

Se incautaron teléfonos celulares para analizar el contenido de las comunicaciones previas y posteriores al deceso.

También se ordenaron entrevistas al personal de la clínica privada que asistió a la madre y a quienes alertaron sobre los llamados al hospital.

No hay imputados

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal informó que no hay personas imputadas, ya que la investigación se encuentra en una etapa de recolección de pruebas para determinar si existió algún tipo de negligencia o responsabilidad penal.