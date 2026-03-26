Tecpetrol apuesta fuerte por Vaca Muerta: presentó ante el RIGI una inversión de USD 2.400 millones

Con la mirada puesta en Vaca Muerta, Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, decidió ampliar su plan de inversiones para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una propuesta de 2.400 millones de dólares destinados a la inversión en Los Toldos II Este.

Desde la empresa se espera alcanzar una producción cercana a los 70 mil barriles por día en el área no convencional. Las tareas comenzarán con dos módulos iniciales, y el objetivo es que ambos produzcan alrededor de 35 mil barriles cada uno.

En base a lo que adelantó el año pasado el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, el proyecto ubicado en cercanías a Rincón de los Andes es considerado por la firma como su “nuevo Fortín de Piedra”, en referencia al área más importante de la petrolera.

Siendo Fortín de Piedra el área más importante para la producción de gas en el país, la compañía busca impulsar su producción de crudo a partir del desarrollo de Los Toldos II Este. En 2025 se contempló una inversión de 1.500 millones de dólares, por lo que con su propuesta actual casi duplica la suma inicial.

El discurso de la compañía en el CERAWeek

El anuncio se produce en el marco de recientes cruces del gobierno, más allá de la controversia, Tecpetrol aprovecha ahora la extensión del RIGI para el upstream en la industria del petróleo, realizada por Nación en febrero. Antes de la medida el régimen sólo contemplaba para el sector petrolero las inversiones dirigidas a la exportación y al offshore.

Durante su participación en CERAWeek, Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, sostuvo que las empresas deben adaptarse a un entorno más incierto en el que ya no es viable depender de un solo mercado o región, y subrayó la necesidad de garantizar” una cadena de suministro sólida” para fortalecer la capacidad de sostener operaciones incluso en contextos adversos.

Por otra parte, señaló que para Argentina “existen oportunidades en la producción de petróleo y energía” en un contexto donde se crece el interés internacional por diversificar las fuentes de abastecimiento.

También en el marco del evento que se realiza cada año en Houston (Estados Unidos), el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, se enfocó en su discurso en las oportunidades que se abren para el país, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta y sobre todo remarcando el crecimiento del gas natural.

“Nos encontramos en una situación global cambiante, tanto para Estados Unidos como para América Latina. Existe una enorme oportunidad, hablando de la Argentina, donde tenemos presencia en la zona de Vaca Muerta”, señaló.