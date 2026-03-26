Así se jugará la 3° fecha de la Liga Confluencia: partidos y horarios

El próximo fin de semana se disputará la 3° fecha de la Liga Confluencia. Luego de días llenos de futbol en el Alto Valle, donde se completaron las dos primeras fechas, la pelota vuelve a rodar.

En la zona campeonato, la fecha se disputará casi en su totalidad el domingo. Desde las 15, La Amistad se enfrentará a Petroleros Pampeanos. Ante su gente, el equipo cipoleño tratará de recuperarse de la caída inesperada frente a Huergo.

Luego, cinco partidos irán a las 16 horas, el horario oficial de la Confluencia. El líder Argentinos del Norte visitará la ciudad de Cipolletti para enfrentar a San Martín. Habrá doble acción en Roca: Cimac, que tiene dos empates, jugará de local ante Fernández Oro, con una sola unidad. Además, Deportivo Roca recibirá en el Luis Maiolino a Círculo Italiano, el único de la zona campeonato que todavía no sumó puntos.

En Allen, Unión se medirá en la Mejor del Valle a Deportivo Huergo, que viene de dar la sorpresa en Cipolletti tras vencer a La Amistad. Por otro lado, en Catriel, la Depo se verá las caras contra Pillmatún.

La tercera fecha culminará el lunes. Después de jugar las dos primeras fechas de visitante, el vigente campeón Atlético Regina debutará de local ante Cipolletti. El duelo comenzará a las 22 horas.

Los partidos y horarios en la zona ascenso

En la zona ascenso, todos los encuentros se disputarán el domingo desde las 16 horas. Alto Valle recibirá a San Isidro, Independiente de Catriel jugará ante Deportivo Godoy. CECAP, uno de los líderes con puntaje perfecto, viajará para medirse ante Chichinales.

El duelo de cipoleños estará protagonizado por San Sebastián y El Salvador. El partido de la fecha será el clásico de Cinco Saltos. Experimental, que ganó los dos que jugó, recibirá a Maracacinho.