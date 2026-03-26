Rescataron en helicóptero a un turista de Buenos Aires que se descompuso cuando descendía del volcán Lanín

Este miércoles por el mediodía, un operativo de evacuación se desplegó en el volcán Lanín luego de que un turista de Buenos Aires presentara síntomas compatibles al «mal agudo de montaña» a unos 3 mil metros de altura. El procedimiento fue encabezado por personal de Guardaparques y brigadistas del ICE e incluyó una evacuación en helicóptero.

La intervención comenzó cuando una guardaparque informó por radio sobre la situación de un hombre de 54 años que no podía descender por sus propios medios porque tenía síntomas compatibles al “mal agudo de montaña”.

Rescate en alta montaña: cómo fue el operativo en el volcán Lanín

En ese escenario, el parque detalló que el visitante fue asistido en primera instancia por guías que estaban en la zona. Luego, fue acompañado hasta el Refugio CAJA, donde se definió el punto seguro para avanzar con la evacuación.

En ese lugar se organizó la logística junto a un médico del hospital de Junín de los Andes, que evaluó el cuadro del turista.

Volcán Lanín. San Martín de los Andes.-

Desde el refugio, una cuadrilla helitransportista concretó el traslado aéreo con un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias. Finalmente, el hombre fue trasladado al Centro de Informes, donde se lo estabilizó antes de ser derivado a sus familiares.

Recomendaciones para hacer senderismo seguro en montaña

Desde el parque difundieron recomendaciones para quienes realizan senderismo en áreas protegidas. Como primera medida, se indicó se debe informar previamente con guardaparques y leer la cartelería antes de iniciar cualquier recorrido.

También remarcaron que el registro de trekking es obligatorio y que se deben evaluar los tiempos de marcha con luz natural. Además se aconseja verificar el clima y conocer la dificultad del itinerario antes de salir.

Las autoridades pidieron no abandonar los senderos habilitados, evitar atajos y planificar la hidratación, ya que el agua de ríos y arroyos puede no ser potable. Además, recomendaron no consumir plantas silvestres.

Entre las medidas preventivas, se suman el uso de repelente, ropa adecuada, sombrero y transitar solo por sitios habilitados para acampar.