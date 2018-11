Weretilneck vuelve a instalar la posibilidad de su “re-re”

El gobernador Alberto Weretilneck evidencia que electoralmente nada está cerrado, ni siquiera un intento por un tercer mandato en la formula provincial. Exhibió esa apertura plena el martes en Viedma y ayer en Villa Regina.

“No lo hemos analizado todavía”, contestó en la Capital. “No lo hemos pensado, ni discutido en Juntos todavía nuestros candidatos”, respondió en el Alto Valle frente a la consulta periodística si se presentará nuevamente para la gobernación.

Esas declaraciones –como mínimo– difusas distan mucho de las afirmaciones anteriores.

En abril, en Allen, había sido contundente en negar su continuidad. “Mi ciclo está terminado, pero no el de Juntos”, resaltó en el Salón de Bomberos Voluntarios frente a la dirigencia y militancia del partido que conduce.

Antes, nunca se había apartado tanto del impedimento constitucional.

Todavía no hay claridad si la novedad se encuadra en un ingrediente de motivación interna y estrategia de retención de poder o, en cambio, realmente, hay intención de otro mandato, forzando una interpretación judicial.

Cerca del gobernador se reproduce igual dualidad. Primero, ensayan la negativa del plan pero, inmediatamente, muestran pistas cuando corrigen que no se “trata de una re-reelección, pues fue electo una sola vez como gobernador”, dicen.

En Regina

Ayer, en Regina, Weretilneck habló con la prensa. Consultado por “Río Negro” sobre “la posibilidad de ser candidato a la gobernación nuevamente”, el gobernador afirmó que “en realidad no lo hemos pensado, ni hemos discutido en Juntos todavía nuestros candidatos. Hoy es el momento de la gobernabilidad”. Luego, agregó que “en enero o febrero, nos pondremos a discutir los candidatos en todos los rubros. Hoy no está definido, puede ser una gobernadora o un gobernador, lo veremos con el correr del tiempo”.

Luego negó la posibilidad de una “enmienda”.

“Modificar la constitución provincial es un tema de tanta profundidad, que necesita consenso político y nunca se modifica en años electorales, porque saldría cualquier cosa. Hemos gobernado todos estos años con el consenso de todos los partidos políticos. No haríamos ninguna cosa que no tenga consenso, por lo que no estamos pensando en una reforma de la constitución provincial”, aseguró el máximo mandatario provincial.

Aunque los “corredores” no oficializaron su participación, la competencia hacia la próxima gobernación ya está en marcha.