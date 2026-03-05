Día del Gas: De batir el récord histórico al boom exportador del GNL

En 2025 Argentina marcó la mayor producción de gas natural de su historia y en este año se embarca en el salto exportador del GNL.

Un nuevo Día Nacional del Gas Natural encuentra al sector en un momento clave, y si bien Argentina es un país marcadamente gasífero, la industria está en las puertas del gran salto de escala, del paso de ser un país productor y exportador por gasoducto, a meterse en la lista corta de los grandes protagonistas de la exportación a escala de gas natural licuado (GNL).

Como se indicó, Argentina es un país cuya matriz energética es principalmente gasífera. Más del 60% de la generación eléctrica se da a partir del gas natural, que también es utilizado en el transporte a partir del gas natural comprimido (GNC).

La ampliación de las redes de transporte, primero con la construcción del gasoducto Perito Moreno y luego con la reversión del Gasoducto Norte, permitieron que el año pasado se asistiera a un hito trascendental, pues el país alcanzó la mayor extracción de gas natural de su historia.

En detalle, en julio del año pasado Argentina alcanzó una producción récord de 160,76 millones de metros cúbicos de gas natural por día, dejando muy atrás no solo al récord del año previo -pues en agosto de 2024 se había llegado a 154 millones de metros cúbicos por día- sino a la marca que por dos décadas marcó al sector y que, con sus 149 millones de metros cúbicos, databa de agosto de 2004.

Vaca Muerta, la clave del salto productivo

Este hito tiene por detrás, no solo la ampliación de las redes de transporte domésticas, que permitieron que el gas argentino llegue a más rincones del país, desplazando por ejemplo al gas que hasta el 2024 se importaba de Bolivia. Sino que además, la clave de este récord y de los que están por venir, está en Neuquén, a unos 2,5 kilómetros bajo tierra, en una roca dura como una mesada que se llama Vaca Muerta.

La ampliación y reversión de las redes de transporte no habría tenido sentido alguno sin Vaca Muerta, o dicho de otra forma, sin una formación de la cual extraer más producción.

En este caso, podría decirse que el carro estuvo detrás del caballo, ya que por un par de años la producción de la formación shale debió esperar a la ampliación de la capacidad de evacuación para poder desplegar su potencial.

Y así lo mostró el año pasado. Durante el 2025 la producción de gas natural de Argentina llegó a un acumulado de 51.600 millones de millones de metros cúbicos, dando así un promedio diario del año de 141,37 millones de metros cúbicos.

El dato 200 millones de metros cúbicos de gas natural por día es el nivel de producción que se espera a partir de las necesidades de los proyectos de GNL.

De ese total, por primera vez más de la mitad provino exclusivamente de Vaca Muerta, con el 53,3% de la producción del año, o dicho más contundentemente, con un aporte de 27.500 millones de millones de metros cúbicos en el año.

El convencional y el tight gas se mostraron, como desde hace años, en caída. Y el año pasado aportaron solo el 36,4% y el 10,3% respectivamente. Marcando así el inicio de la era de Vaca Muerta en este segmento, algo que ya desde hace un par de años se evidenciaba en el sector del petróleo.

Pero lo más destacado del récord histórico de 2025 es que ya se sabe que durará poco en su reinado de los récords, no solo por la ampliación del sistema de transporte doméstico -TGS ya puso en marcha las obras de la fase II del gasoducto Perito Moreno- sino en especial por los planes para exportar el gas como GNL, que dejaron de ser un sueño y ya están en marcha.

Cómo es el crecimiento que se espera con el GNL

Los proyectos exportadores de gas natural licuado (GNL) no solo se sumarán a las exportaciones de gas que ya fluyen por medio de los gasoductos que conectan el país con Chile, Uruguay y Brasil (al cual se llega a través de Bolivia), sino que más que duplicarán la producción en Vaca Muerta.

Durante el año pasado, las áreas productoras de gas de Vaca Muerta aportaron un promedio de 75,34 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Un valor que representó más de la mitad de todo el gas natural que extrajo el año pasado en todo el país.

Pero, tan solo los proyectos que ya están en marcha para la exportación de GNL prometen duplicar ese nivel de extracciones.

En el caso del consorcio Southern Energy, que es el más avanzado porque ya está en obras y el año que viene comenzará la exportación, se estima que en plena capacidad -a fines de 2028- demandará 28 millones de metros cúbicos por día de gas natural, pues si bien se trata de 6 toneladas de GNL al año (MTPA), que representan casi 23 millones de metros cúbicos diarios, las plantas funcionarán también a gas, elevando así el valor total.

A este proyecto se suma el plan mayor, el de Argentina LNG que lideran YPF, junto a la italiana Eni y a XRG del grupo árabe ADNOC. En este caso, para cubrir la demanda de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, se requerirán al menos 55 millones de metros cúbicos de gas natural, que podrían ser aún más, pues al ser gas húmedo lo que se utilizará, habrá una parte que irá a esa separación.

En tanto que la tercera fase, por otros 6 MTPA demandaría también una base de 28 millones de metros cúbicos diarios, haciendo que solo para los planes del GNL se requieran más de 110 millones de metros cúbicos diarios de gas, más que todo lo que hoy produce Vaca Muerta y que llevarán al país a superar los 200 millones de metros cúbicos diarios, hacia el 2030.