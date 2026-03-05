La disputa por una banca en la Legislatura de Río Negro: hay plazo para el fallo y el fiscal ya dictaminó

El debate en la Justicia se concentra en la remoción de un legislador, que abandonó el bloque de Primero Río Negro. Foto: Archivo

El pedido de revocatoria de mandato del legislador libertario César Domínguez tendrá resolución en la «segunda quincena de marzo» por parte del juez electoral Carlos Da Silva.

En esa ocasión, el magistrado convalidará a Domínguez en su banca o, por el contrario, planteará su corrimiento, como reclamó el partido Primero Río Negro, quien el año pasado solicitó la revocatoria con el argumento del alejamiento del parlamentario de su bloque y su adhesión a La Libertad Avanza.

En principio, el dictamen del fiscal Hernan Trejo favorece a Dominguez, aunque esa opinión no sea vinculante para el magistrado.

En el último párrafo de su escrito, Trejo remarca que “no se vislumbra una flagrante violación a la plataforma electoral por parte de Domínguez, con lo cual, contradice el argumento de Primero Río Negro, que sostenía para la revocatoria que el legislador se había alejado de principios del partido por el que accedió a la Legislatura.

El legislador libertario Dominguez espera el fallo, pero el fiscal avaló su continuidad. Foto: M. Ochoa.

En su análisis, Trejo recuerda que el “principal motivo de la demanda” contra Domínguez es que “pretende crear otro bloque político; considerándose que esta actitud iría en contra de los aspectos esenciales de la Plataforma Electoral del Partido Político Primero Rio Negro que se comprometió frente a los ciudadanos”.

En su dictamen, el fiscal entiende que “no se vislumbra una flagrante violación a la plataforma electoral” y beneficia al legislador cuestionado.

En las elecciones provinciales de abril del 2023, esa fuerza -que preside Ariel Rivero- obtuvo el 9% de los votos y fueron elegidos legisladores Yolanda Mansilla y Dominguez. Después de la asunción, el último se apartó y, posteriormente, conjuntamente con Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, solicitó una banca, que no fue autorizada. Un tiempo después requirió el bloque de La Libertad Avanza tampoco fue reconocido.

Por su parte, Primero Río Negro reaccionó y concurrió a la Justicia con un pedido de revocatoria, es decir, que Domínguez pierda ese lugar.

El juez Carlos Da Silva resolverá en la segunda quincena de marzo si Dominguez conserva o no su banca en la Legislatura. Foto: M.Ochoa/Archivo.

La primera discusión recayó en el proceso y, en febrero del año pasado, Trejo convalidó ese camino porque la “revocatoria de mandato” es “una valiosa herramienta del sistema democrático que permite a los partidos, primero internamente y luego judicialmente, hacer efectiva la responsabilidad de un funcionario (en este caso un legislador), retrotrayendo la confianza conferida por el electorado”.

El mecanismo fue convalidado por el juez Da Silva y, ahora, el análisis se centra en la cuestión de fondo: la banca en juego.

Según los plazos estimados por las partes, la resolución del magistrado electoral se debería conocer antes del 17 de marzo, mientras que fuentes judiciales estiman que la resolución “saldría en la segunda quincena” del mes.

Previamente, Trejo arrojó una opinión que favorece la continuidad del libertario en la Legislatura. Recordó que inicialmente “se expidió en torno a la legalidad del procedimiento puesto en marcha (debido proceso), a los fines de salvaguardar el interés y orden público”, en referencia a la revocatoria. Pero, ahora, el fiscal dijo entender que “no corresponde dictaminar sobre el fondo de la cuestión, por cuanto no existe una previsión legislativa expresa que lo requiera” aunque, igualmente, afirmó que “no vislumbra una flagrante violación a la plataforma electoral por parte del legislador Provincial Cesar Rafael Domínguez”.