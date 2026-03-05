Dardos contra Zulma Reina, MPN en rebelión y rechazo a una jueza: la Legislatura sesionó y mostró sus tensiones

La Legislatura de Neuquén retomó las sesiones ordinarias ayer tras el receso de verano y dejó al descubierto un cúmulo de tensiones que, por ahora, no llegaron a traducirse en un revés para las intenciones del oficialismo.

Sí hubo cruces políticos por la reforma laboral, donde el MPN se corrió de su rol de aliado de Rolando Figueroa, tensiones con la vicepresidenta primera Zulma Reina y un debate alrededor del pliego de una jueza que fue rechazado sin argumentos.

La sesión tuvo pocos puntos a tratar y se realizó para darle estado parlamentario a los proyectos ingresados por diputados durante el verano y los que presentó el gobernador Rolando Figueroa el domingo.

En el inicio, hubo legisladores que pidieron el archivo de algunas iniciativas propias por haber devenido en «abstractas», lo que generó el primer cruce entre Claudio Domínguez (MPN) y Reina. El diputado le recordó que todos los pases a archivo deben ser votados en el recinto, mientras la vicepresidenta primera insistía con que ya se había acordado archivarlos en la comisión de Labor Parlamentaria:

– Si vamos al reglamento, el presidente de la Cámara tampoco no puede dialogar.

– La diputada sí.

– Pero no pedí la palabra para dialogar. Pedí la palabra para hablar.

– Lo escuchamos.

– Está bueno escuchar.

A Domínguez lo respaldó la opositora Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA), quien en otro momento de la sesión criticó la organización de la apertura de sesiones por haberle negado la acreditación a tres medios.

«La presidencia comunicó que todo lo relativo al 1 de marzo era coordinado por Casa de Gobierno, lo cual me parece erróneo porque creo en la división de poderes y en la institucionalidad. Tiene que ser un día de democracia, no el día del gobernador», planteó.

Reforma laboral: «Rechazamos o estamos de acuerdo»

El MPN apuró al oficialismo para votar a favor o en contra de la reforma laboral. Foto: Florencia Salto.

Un proyecto de declaración de Julieta Ocampo (FIT) para manifestar rechazo a la ley de reforma laboral logró conseguir apoyos de los más diversos en el recinto, aunque no los suficientes para forzar su tratamiento sobre tablas.

Ramón Fernández (MPN) aseguró que la ley trae «retrocesos muy graves en la legislación laboral en Argentina» mientras que su compañera de banca, la petrolera Daniela Rucci, definió que era un «buen momento para que los legisladores provinciales nos expresemos y digamos si rechazamos esta ley que afecta a todos los trabajadores o estamos de acuerdo».

Darío Martínez (UP) sostuvo que «no está pensada para modernizar ni para sumar puestos de trabajo, está escrita y armada para un proceso de recesión y que sea más barato despedir trabajadores».

Los votos a favor de tratar el proyecto fueron 15. El oficialismo de la Neuquinidad, que en el Congreso apoyó la reforma laboral en general, no acompañó el pedido.

Polémica por el rechazo a una jueza

Darío Martínez (UP) cuestionó el rechazo al pliego de una candidata a jueza. Foto: Florencia Salto.

En la sesión también se rechazó, con 22 votos en contra y ocho a favor, el pliego de la candidata a jueza civil Tamara Agustina Zabalegui sin que se dieran argumentos sobre su desempeño.

Eso derivó en un cruce entre Martínez y Francisco Lépore (Avanzar), quien justificó solamente que la Legislatura «no es una escribanía» y puede votar en disidencia con lo que envía el Consejo de la Magistratura.

«Hoy, creo yo con malas artes, con malas formas, va a ser rechazada. En mi caso, vamos a votar a favor porque mirando el orden de mérito, ha sido abismalmente mejor», afirmó el diputado kirchnerista, quien planteó: «Cada vez que sucede lo que va a suceder hoy me pregunto si el sistema de elección es el correcto». Y recordó que, según el presupuesto, se gastan 8.000 millones de pesos en el Consejo de la Magistratura.

Por su parte, Lépore defendió que votar a favor o en contra de un pliego «es el rol de esta casa». «Me rehúso a que un juez o fiscal al que nunca más se lo va a evaluar o controlar su tarea no tenga acuerdo de la casa del pueblo».