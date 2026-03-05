Necrológicas de hoy, jueves 5 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 5 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Ciampi, Emilia Remedio
Falleció en Neuquén el 03/03/2026.Directivos y personal de Editorial Río Negro S.A. participan el fallecimiento de la madre de su colaborador Nelson Danterre, acompañándolo junto a su familia, en este doloroso momento.
Betelu, Agustin
Falleció en Gral Roca a los 36 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
Abram, Pedro
Falleció en Gral Roca a los 69 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos, trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
Volkmer de Arce, Rosemaria
A los familiares y amigos de Rosemaria Volkmer de Arce se les comunica su fallecimiento acaecido ayer miércoles 4 de marzo de 2026, y que sus restos fueron velados en Calf de 18 a 24 hs.
PINCHEIRA, JUAN JAVIER ALFONSO
Falleció en Gral. Roca a los 74 años. Su esposa: Clara Alveal. Sus Hijos: Heraldo, Martin y Paola. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 11.30, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
