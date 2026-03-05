Necrológicas de hoy, jueves 5 de marzo de 2026

Ciampi, Emilia Remedio Falleció en Neuquén el 03/03/2026.Directivos y personal de Editorial Río Negro S.A. participan el fallecimiento de la madre de su colaborador Nelson Danterre, acompañándolo junto a su familia, en este doloroso momento.

Betelu, Agustin Falleció en Gral Roca a los 36 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

Abram, Pedro Falleció en Gral Roca a los 69 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos, trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

Volkmer de Arce, Rosemaria A los familiares y amigos de Rosemaria Volkmer de Arce se les comunica su fallecimiento acaecido ayer miércoles 4 de marzo de 2026, y que sus restos fueron velados en Calf de 18 a 24 hs.