Repudian el violento accionar de ATE en Maquinchao

Numerosas muestras de repudio surgieron desde distintos espacios hacia el violento accionar de ATE en Maquinchao y de apoyo a la intendenta Silvana Pérez y a trabajadores del municipio de la Región Sur.

Durante la mañana de ayer un reducido grupo de afiliados de ATE, de la delegación de Roca, agredieron física y verbalmente y amenazaron a la intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez y a varios trabajadores del municipio. El hecho generó un rápido repudio de dirigentes políticos y gremiales y de la sociedad que se manifestó a través de las redes sociales.

Desde UPCN señalaron “ellos (los referentes de ATE) dicen ser también de la clase trabajadora, pero atacan a sus pares, los violentan y amenazan en ‘patota’, entonces no son sindicalistas reclamando por derechos, sino un grupo de violentos que agreden a los de su misma clase”, dijo la responsable de la delegación de UPCN Maquinchao, Yolanda Prado y agregó que “como representantes de los trabajadores municipales de esta localidad repudiamos estas acciones violentas. No es esa la forma ni el modo de solucionar las problemáticas, por el contrario, coaccionando y violentando a los mismos trabajadores no hacen más que crear nuevos problemas, sin resolver lo que reclaman en modo barbarie”.

Por otro lado, desde el Bloque Legislativo del Frente de Todos repudiaron los hechos y lo calificaron como “una triste y lamentable jornada violenta” donde la jefa comunal recibió golpes, amenazas y sufrió violencia de género, lo que agrava aún más la falta de respeto hacia las personas, las instituciones y sus representantes elegidos por la mayoría de la ciudadanía.

“Rechazamos este y cualquier hecho cobarde que vulnere y ponga en riesgo la integridad física de cualquier coprovinciano y reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo franco como salida a situaciones conflictivas con el propósito de fortalecer las instituciones democráticas”.

“Actitudes como las de los referentes de ATE, opacan el genuino derecho de los trabajadores a reclamar, convirtiéndose así en cómplices de los que quieren demonizar la protesta”.

Desde el Frente de Todos exigieron a la administración de Alberto Weretilneck que se exprese y no avale bajo ninguna circunstancia hechos violentos en la provincia de Río Negro y enviaron su solidaridad a Silvana Pérez, las y los trabajadores municipales, familias y a toda la comunidad de Maquinchao.

La Unión Cívica Radical Río Negro también repudio el hecho. A través de un comunicado expreso: “El sindicato que los últimos días solicitó votar la fórmula Fernández – Fernández inició sus reclamos quemando gomas en la calle e increpando y golpeando brutalmente a la Intendente, Silvana Pérez, y a trabajadores del municipio. También, amenazaron a una delegada de UPCN” y agrega: “Repudiamos el accionar de un sindicato, direccionado por el gobierno provincial, con la sola intención de seguir socavando un gobierno transparente”. “Las soluciones se dan a través del diálogo. El disenso es parte de la democracia, la violencia no”. Desde este espacio político se solicitó a la Justicia una respuesta expedita.

Por otro lado, a través de las redes sociales numerosos vecinos también repudiaron el hecho.

La intendenta, Silvana Pérez, agradeció las muestras de solidaridad y apoyo recibidas desde distintos sectores de la sociedad.