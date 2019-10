Referentes de ATE golpearon y amenazaron a empleados y a la intendenta de Maquinchao

El reclamo comenzó afuera del edificio, pero luego irrumpieron en las oficinas.

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez (UCR), los secretarios de Comunicación, Ramiro Sepúlveda y de Planificación y Proyectos de Obras, Germán Huentenao, entre otros empleados municipales, fueron salvajemente golpeados y amenazados por referentes de ATE Roca que llegaron a Maquinchao para sumarse a los afiliados de este gremio en la localidad y exigirle a la jefa comunal el pase a planta permanente de varios trabajadores.

A las 8, los gremialistas comenzaron a manifestarse, quemando cubiertas en inmediaciones del municipio. Pero dos horas y media después decidieron irrumpir haciendo sonar fuerte los bombos. Cuando Pérez salió al hall con la intención de dialogar, uno de los manifestantes comenzó a increparla exigiéndole el pase a planta de varios trabajadores. Casi al mismo tiempo Sepúlveda intentaba tomar algunas fotografías.

Los manifestantes amenazaron a la jefa comunal con “romperle el despacho” con “prender fuego el edificio municipal”

Los agredidos señalaron que los violentos fueron los llegados desde Roca

Pero rápidamente tres manifestantes lo redujeron tomándolo del cuello y le empezaron a darle golpes de puño en la cara y los brazos y rodillazos en el estómago. Intentaban quitarle el teléfono celular. Pérez, en su intento de separarlos, también recibió golpes de puño en distintas partes de su cuerpo. Los gritos de la jefa comunal pidiendo que suelten a su colaborador alertaron a Huentenao quien, luego de ingresar al lugar e intentar separar, también recibió agresiones físicas.

Los manifestantes amenazaron a la jefa comunal con “romperle el despacho” con “prender fuego el edificio municipal”. Cuando comenzaban, Pérez se paró frente una puerta de vidrio que separa el hall del área donde se encuentra su despacho y la secretaría de gobierno. Lo hizo junto a Marisol González, vocal del Tribunal de Cuentas y afiliada de UPCN y a Miriam Quinteros, delegada de Soyem. Ahí unos de los manifestantes que estaba con un bombo, comenzó pegarle con los palillos en el estomago.

En el lugar había también afiliados locales de Ate. Uno de ellos les pidió a gritos a los gremialistas roquenses que cesaran con las agresiones y en recién ahí dejaron de hacerlo. “Fue una situación muy fea la que vivimos. Fuimos agredidos, física y verbalmente y amenazados de una forma brutal” afirmó Pérez a este medio y aclaró que “los violentos fueron quienes vinieron de Roca, no los afiliados de Maquinchao”.

El reclamo era por el pase a planta permanente de contratados

La intendenta detalló que en noviembre de 2018 pasó a planta permanente a 14 empleados que habían trabajado durante años como contratados y que a principios de este año, el municipio contrato a varios trabajadores cuyos vínculos finalizan el 30 de noviembre próximo. Aclaró que en abril se firmó un acta dejando abierta la posibilidad de un pase a planta permanente.

“Fue una situación muy fea la que vivimos. Fuimos agredidos, física y verbalmente y amenazados de una forma brutal” Silvina Pérez, intendenta de Maquinchao

“Quieren que firme el pase a planta de varios trabajadores y es algo que no voy a hacer porque mi mandato termina el 10 de diciembre. No puedo dejarle a la próxima intendenta un municipio superpoblado. Se los anticipé el viernes en una reunión que tuvimos, pero no lo pueden entender” agregó la jefa comunal.

Alrededor del mediodía 42 empleados del municipio, entre los que estaban incluidos afiliados a UPCN, Soyem, firmaron un acta repudiando la violenta protesta de ATE.

Minutos después, Pérez, junto a otras once personas, entre agredidos y testigos radicaron una denuncia penal en la Unidad Policial de Maquinchao que dio origen a una causa judicial.

Peréz, añadió que durante la jornada recibió numerosas muestras de apoyo y solidaridad de distintos intendente y referentes políticos del ámbito provincial y nacional.