Río Negro: una mujer murió de coronavirus y hay 13 casos nuevos

No fue una buena jornada en Río Negro, ya que falleció una mujer de Choele Choel y se detectaron 13 casos nuevos de coronavirus de los cuales 11 son de Bariloche, 1 de Lamarque y el restante de Roca.

La mujer de 65 años, que tenía antecedentes de enfermedades previas falleció ayer y ya son 11 las personas que no lograron superar la enfermedad.

En tanto, hubo cuatro pacientes recuperados: 1 de Allen, 1 de Choele Choel, 1 de Cipolletti y el restante de Cinco Saltos. Esta última localidad ya no tiene más casos activos.

En total desde que comenzó la pandemia, hay 289 contagiados de los cuales 88 están activos; 190 fueron curados y 11 fallecidos.

En tanto, la secretaria de Políticas Públicas de Río Negro, Mercedes Iberó, afirmó sobre los 11 casos de Bariloche que "se venía hablando sobre un barrio específico, hubo muchas personas que se juntaron de diferentes barrios".

Iberó aclaró que "estos casos que aparecen hoy son de hace 14 días atrás, cuando estábamos en cuarentena o en aislamiento obligatorio. Todas estas personas no es que aparecen hoy porque se abrieron las posibilidades de salir. Cuando tenían la obligación de no moverse, de no compartir, de no estar, no se cumplió".

Y agregó que "había que pensar y volver a replantearse, que por más que desde el estado municipal o provincial se toman todas las medidas, debíamos estar por obligación en aislamiento no se respetó. Me asusta mucho en lo personal que pasará cuando podamos salir", remató la funcionaria.

Los números en Río Negro:

88 activos

-Bariloche: 19

-Choele Choel: 12

-Cipolletti: 7

-Lamarque: 16

-Allen: 2

-Roca: 14

-Luis Beltrán: 3

-Villa Regina: 8

-Chimpay: 7

11 fallecidos

-Choele Choel: 5

-Cipolletti: 3

-Roca: 1

-Allen: 1

-Chimpay: 1

190 recuperados

-Bariloche: 75

-Choele Choel: 29

-Cipolletti: 14

-Allen: 8

-Dina Huapi: 6

-Roca: 6

-Luis Beltrán: 17

-Cinco Saltos: 3

-Villa Regina: 4

-El Bolsón: 2

-Catriel: 3

-Río Colorado: 2

-Conesa: 1

-Viedma: 1

-Lamarque: 16

-Chimpay: 2

-Belisle: 1