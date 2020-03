Rioseco se queja de que Gutiérrez no los tiene en cuenta y arma sus propios hospitales de emergencia

En Cutral Co, las autoridades están preparándose para lo que pudiera presentarse ante la pandemia de coronavirus –covid 19- y dispusieron ya albergues de clubes deportivos para alojar a los posibles casos leves. Uno es el caso del club ciclístico “Enrique Mosconi” y otro el del club Pérfora, en Plaza Huincul.



Al acondicionamiento de las salas para futuros pacientes de mayor gravedad en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co, se le suman los otros espacios físicos para los pacientes leves.



En este sentido, el intendente José Rioseco confirmó que ya están listas las instalaciones del club Ciclístico “Enrique Mosconi”. Esta institución deportiva inauguró en octubre pasado, sus nuevas instalaciones que incluye albergues.



El lugar estaba orientado a permitir el alojamiento de los ciclistas cuando debieran participar de competencias, a nivel local o de cualquier otro grupo de deportistas que visiten la ciudad. De hecho, cuando el año pasado llegaron los efectivos de Gendarmería Nacional fueron alojados en el lugar.



“Nosotros ya tenemos dispuestos los albergues del (club) Mosconi y el del (club) Pérfora de Plaza Huincul. Ahí está todo listo, además del ofrecimiento de hotelería así que con eso creemos que vamos a andar bien”, dijo el jefe comunal.



Sin embargo, “con nosotros no tiene contacto, Gutiérrez hace publicidad con esto pero no sabe cómo estamos acá”, refirió el jefe comunal. En Cutral Co existe un gimnasio municipal y en Huincul, no hay un espacio de este tipo que dependa del municipio o de provincia.

Y señaló que hasta ayer, no hubo comunicación con el gobierno provincial para el acondicionamiento de espacios, tal y como lo había anunciado el propio mandatario neuquino Omar Gutiérrez. El gobernador había señalado que se iban a disponer algo más 400 camas, en las dos ciudades, en los gimnasios municipales y hoteles.