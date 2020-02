River, Boca y el cabeza a cabeza por el título de la Superliga

Son 12 los puntos que quedan en juego para saber quién será el nuevo campeón de la Superliga, y en esta carrera final están nada menos que River y Boca.

El equipo de Marcelo Gallardo, a cuyo exitoso ciclo en el club de Núñez le falta un título de liga, le lleva tres puntos de ventaja a su clásico rival. Suma 39 unidades a falta de cuatro partidos para el final y en la noche del domingo abrochó uno de los eslabones más difíciles de la cadena hacia el título al vencer a Unión en su cancha de Santa Fe (2-1).



Tras ganarle a Atlético Tucumán en La Bombonera, Boca esperó ansioso por la suerte de River en la casa del Tatengue. No le dio caza esta vez pero le quedan por delante cuatro posibilidades para que alguien le de una mano y frene la marcha del Millo, que ha ganado todo lo que jugó por Superliga en este 2020.



La próxima fecha, la 20ª, River recibirá a Banfield en el Monumental, un estadio en el que curiosamente al conjunto de Gallardo le ha costado salir victorioso. Sólo lo ha conseguido 13 de las 27 unidades en juego y las cuatro derrotas que acumula en el torneo las sufrió en su propia cancha.

Por el contrario, la marcha de la Banda fuera de casa tiene números asombrosos: de los diez partidos como visitante ganó ocho y empató dos. En esa condición jugará contra Estudiantes, en la 21ª, y ante Atlético Tucumán en la última fecha, a priori los dos equipos que, por antecedentes de localías fuertes y presente futbolístico, podría sacarle puntos al líder del torneo. El Pincha está invicto en lo que va del año y el Decano suele hacerse difícil en el “Monumental José Fierro”.



“El que se equivoque menos se va a llevar el campeonato. No está definido ni mucho menos. El torneo argentino es muy parejo”. Marcelo Gallardo dio su opinión sobre el futuro del certamen.

La situación de Boca, a tres puntos de eterno rival en la tabla, no admite muchas concesiones. En principio debe ganar todo lo que le queda y esperar que River deje puntos en el camino. En la fecha que viene deberá viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, quien lucha por la permanencia.



En la 21ª esperará por Godoy Cruz, quien marcha último y aparece como un rival accesible. Luego deberá visitar a Colón en el Cementerio, también comprometido por el descenso, al igual que el Gimnasia de Diego Maradona, quien regresará a La Bombonera buscando puntos vitales para la salvación justamente ante el equipo de sus amores. Este partido será en el marco de la última fecha de la Superliga.

“Boca siempre es presión. Pero estamos unidos y estamos bien, al plantel le tengo mucha fe y sé que vamos a dar pelea” Miguel Ángel Russo sabe que corre de atrás pero nada esta dicho todavía.

LO QUE LE QUEDA A RIVER

20ª fecha

16/02 - 19.40: vs. Banfield (L)

21ª fecha

23/02 - 21.45: vs. Estudiantes (V)

22ª fecha

vs. Defensa y Justicia (L), día horario a confirmar

23ª fecha

vs. Atlético Tucumán (V), día horario a confirmar

LO QUE LE QUEDA A BOCA

20ª fecha

16/02 - 21.45: vs. Central Córdoba (V)

21ª fecha

23/02 - 19.40: vs. Godoy Cruz (L)

22ª fecha

vs. Colón (V), día y horario a confirmar

23ª fecha

vs. Gimnasia (L), día y horario a confirmar