Autorizaron a revisar el fallo de Manzanas Blancas II

El 5 de febrero pasado se dictó el veredicto del caso Manzanas Blancas II y cuatro días más tarde se leyeron los fundamentos de la sentencia. Hace unos días el Tribunal Oral Federal de Roca admitió los recursos de casación que presentaron los abogados de cuatro de ellos y la fiscal del caso, por lo que habilitó a que la Cámara Federal de Casación Penal revise el fallo. Los jueces Armando Márquez y Alejandro Silva (el juez Carlos Müller no suscribió por encontrarse fuera de la jurisdicción) declararon “la admisibilidad formal de los recursos de casación interpuestos por la doctora Silvia Ceci, en representación de Omar Pancari; el doctor Guillermo Leskovar Garrigós, en representación del imputado Gustavo Arnaldo; el doctor Rodolfo Yanzon, en representación del Imputado Ángel Salor Hoyas; la señora Fiscal General, doctora Mónica Belenguer y el doctor Carlos Segovia, en representación del imputado Tiziano Díaz”. Entendieron que “los recursos en análisis han sido deducidos contra una sentencia definitiva, resolución que el art. 457 del ordenamiento procesal penal indica como susceptible de tal remedio, además ha sido presentado dentro del plazo legal y respetando las demás exigencias formales que determina la ley procesal”. Agregaron que esta instancia respeta la “garantía de revisión de todo fallo condenatorio que imponen los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional”. Por esos motivos dispusieron la elevación de las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal para que se realice la revisión del fallo, que no significa que será modificado. Puede pasar que el fallo se confirme. El Tribunal condenó a Ángel Salor Hoyas a 9 años de cárcel por ser el líder de la organización que intentó contrabandear casi 300 kilos de cocaína hacia Espala. También condenaron a Omar Pancari a 9 años de cárcel, al empresario roquense Gustavo Arnaldo a 7 años de prisión, al igual que Tiziano Díaz y a Tany Cortez Molina. En el fallo los jueces además no hicieron lugar al decomiso del frigorífico emplazado sobre el lote B), parcela 005-F, chacra 293, Cervantes, en el que se hizo un trabajo de despaletizado y se cargó la droga dentro de las cajas de manzana, que luego fueron enviadas a la Aduana de Villa Regina. Esa había sido una de las solicitudes de la fiscal Mónica Belenguer, que ahora va a reiterar.

“Tiziano sólo era empleado de Ángel”

Desde España, la esposa de Tiziano Díaz, Beatriz Merchán Chávez, hizo un descargo y deslindó responsabilidades sobre su esposo.

“Mi esposo no tiene nada que ver con el tema de la droga. Él sólo era un empleado de Salor Hoyas, era el administrador de la empresa. Tiziano antes trabajaba como empleado de Omar Pancari, que era el dueño de la empresa. Era el que vendía la fruta en el Mercado Madrid (una especie de Mercado Concentrador). Buscaba los clientes uno por uno y vendía la fruta que venía de Argentina. Cuando Omar Pancari le vende la empresa a Ángel Salor Hoyas, le pide que lo contrate a mi esposo y aceptó”, relató la mujer entre lágrimas.

La mujer reiteró que “Ángel (Salor Hoyas) declaró en el juicio que mi esposo no tenía nada que ver, no se qué más necesitan para darse cuenta que mi esposo e inocente. Estamos sufriendo mucho, porque él no tuvo nada que ver. Presentamos todos los papeles, las pruebas, pero no nos escuchan”.

Roca