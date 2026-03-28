Autos & caras: primeros planos del TC en Neuquén

Fotos Matías Subat

El Turismo Carretera se vive a pleno en el autódromo de Centenario, con la jornada de los ensayos y las clasificaciones. Los zonales se roban todas las miradas, pero la presencia de varios campeones y de los mejores del país llama la atención en la zona de boxes. También, claro está, los autos de Nueva Generación, que el año pasado llegaron para quedarse. Incluso, con la incorpración de nuevas marcas como BMW y Mercedes Benz.

Con Manu Urcera como gran atracción, por ser el mejor de los zonales en el campeonato, pero también con el dueño del 1, Agustín Canapino, como grandes atractivos, van primeros planos. Autos y caras del TC, en el lente de Matías Subat

Mariano Werner no tuvo un buen arranque, pero siempre es candidato.

Campeon, al volante….Agustín Canapino, segundos antes del segundo entrenamiento.

Otto Fritzler y su Mercedes, una de las nuevas marcas del 2026.

Josito Di Palma, uno de los que compite por partida doble: TC y TC 2000.

Joaquín Ochoa viene de dos abandonos y va por la recuperación.

El crédito neuquino se llama Juan Cruz Benvenuti. Ganó en 2020, viene mal y sueña con la reacción.

Manu Urcera está cuarto en el campeonato y buscará subir al podio. Es el último ganador en Cente.