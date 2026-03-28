Autos & caras: primeros planos del TC en Neuquén
La primera jornada en pista se vive a full en el autódromo de Centenario.
Fotos Matías Subat
El Turismo Carretera se vive a pleno en el autódromo de Centenario, con la jornada de los ensayos y las clasificaciones. Los zonales se roban todas las miradas, pero la presencia de varios campeones y de los mejores del país llama la atención en la zona de boxes. También, claro está, los autos de Nueva Generación, que el año pasado llegaron para quedarse. Incluso, con la incorpración de nuevas marcas como BMW y Mercedes Benz.
Con Manu Urcera como gran atracción, por ser el mejor de los zonales en el campeonato, pero también con el dueño del 1, Agustín Canapino, como grandes atractivos, van primeros planos. Autos y caras del TC, en el lente de Matías Subat
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