Cuba en la mira de Donald Trump: «Es el siguiente», afirmó después de los ataques a Venezuela e Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba «es el siguiente” objetivo del país norteamericano, luego de las acciones militares que capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela y el bombardeo a Irán.

El mandatario realizó el anuncio durante la Iniciativa de Inversiones en Miami donde sentenció que la isla será el próximo territorio intervenido en el año.

Escalada internacional: Trump menciona a Cuba en medio del conflicto global

“Finjan que no dije esto. Por favor, por favor, por favor, medios, por favor, ignoren esta declaración. Muchas gracias. Sigue Cuba”, dijo irónicamente el presidente republicano a la prensa.

Las declaraciones se dan luego de que el 3 de enero de este año, Estados Unidos capturara al entonces mandatario Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Ambos enfrentan cargos en Estados Unidos por conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas.

El presidente de Estados Unidos habló de Cuba tras operaciones militares recientes. Foto: AP.

Un mes y medio después, tropas estadounidenses junto a Israel bombardearon Irán, operación que inició un conflicto que sigue en desarrollo. En ese ataque murió el ex líder supremo Alí Jameneí, de 87 años.

La guerra en Medio Oriente afecta al mercado global energético por la restricción del estrecho de Ormuz, corredor vital para el transporte de petroleo.

Conflicto en Medio Oriente: tregua parcial y negociaciones abiertas

En ese sentido, Trump confirmó una tregua de 10 días en ataques a instalaciones energéticas iraníes. La medida extiende una pausa en medio del conflicto que afecta a Medio Oriente desde el 28 de febrero.

El presidente aseguró que la decisión respondió a un pedido del gobierno iraní. En redes sociales afirmó que las conversaciones “van muy bien”, aunque existen versiones contradictorias.