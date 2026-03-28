Murió el hombre apuñalado por defender a su hijo en la Fiesta del Asado de Zapala

Lo que comenzó como una celebración popular en Zapala terminó en luto. En las últimas horas se confirmó la muerte del hombre de 55 años que había sido atacado con un arma blanca el pasado 7 de marzo. La justicia analiza ahora la reformulación de cargos contra el detenido.

Un ataque brutal en pleno festejo municipal

El hecho ocurrió alrededor de las 3:15 de la madrugada en el predio ubicado entre las calles Avellaneda y Zeballos, donde se desarrollaba la tradicional Fiesta del Asado. Según la reconstrucción fiscal, la violencia se desató cuando el imputado, acompañado por otro hombre, comenzó a golpear al hijo de la víctima y a un amigo de este.

Al advertir la agresión, el padre intervino para proteger a su hijo. Fue en ese instante cuando el atacante extrajo una cuchilla de 27 centímetros de largo y le asestó una puñalada en la zona abdominal.

El estado de salud y el desenlace fatal

Tras el ataque, la víctima fue asistida de urgencia por el personal policial presente en el evento y trasladada a un centro de salud. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, y la asistente letrada, Margarita Ferreyra, detallaron que el hombre presentaba lesiones vasculares y de colon de extrema gravedad.

A pesar de los esfuerzos médicos, su estado permaneció inestable hasta este sábado, cuando se confirmó su deceso.

Situación procesal del imputado: ¿Cambio de carátula?

Hasta el momento, el agresor se encontraba imputado por homicidio en grado de tentativa y cumplía una prisión domiciliaria por 30 días, medida avalada por el juez de garantías Eduardo Egea ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, la muerte de la víctima cambia drásticamente el escenario legal, por esta razón, según pudo confirmar Diario Río Negro, la fiscalía solicitó la realización de una autopsia para determinar fehacientemente si existe un nexo causal directo entre la herida de arma blanca y la causa de muerte.

Se espera que los resultados del examen forense estén disponibles este lunes. De confirmarse el vínculo, la fiscalía pedirá agravar la imputación a homicidio consumado, lo que elevaría significativamente la expectativa de pena.

Medidas de seguridad

Actualmente, el imputado permanece bajo custodia con rondines policiales sorpresivos en su vivienda. El plazo para el cierre de la investigación se había fijado originalmente en dos meses, pero la nueva calificación legal podría acelerar los tiempos procesales y modificar las medidas cautelares vigentes.