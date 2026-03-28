Federal A: Cipolletti quiere arrancar con el pie derecho en casa

En su debut como local en el Federal A, Cipolletti recibe a San Martín de Mendoza desde las 15:30 en La Visera de Cemento con el arbitraje de Kevin Bustos, de Coronel Dorrego. El Albinegro perdió 3 a 1 en la primera fecha contra Atenas en Río Cuarto. No tuvo una buena noche y este domingo buscará recuperar puntos en su cancha.

Será el estreno de Fabián Henríquez como entrenador principal. El ayudante de campo de Daniel Cravero durante 2025 volvió al club para reemplazar al Chango que debió apartarse del cargo por problemas de salud.

En el debut en Córdoba, el equipo formó con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Andrés Almirón y Sebastián Jeldres.

Claudio Mosca, último refuerzo en llegar y Federico Acevedo, autor del gol en el complemento, podrían ganarse un lugar en el once titular.

En tanto, San Martín de Mendoza tampoco ganó en la primera fecha ya que empató 0 a 0 con Juventud Unida Universitario de San Luis como local.

Para este encuentro, habrá un estricto operativo de seguridad en La Visera de Cemento por los incidentes de la semana pasada en la despedida del plantel rumbo a Río Cuarto.

Por esa razón, la policía y la fiscalía realizarán controles en los ingresos y no dejarán entrar a los involucrados en la pelea que fueron identificados. Las hinchadas tampoco podrán ingresar bombos y banderas.

La buena campaña como local fue determinante en la temporada 2025 y Cipolletti buscará volver a hacerse fuerte en La Visera. Después de la mala imagen en el debut y con un técnico nuevo, lograr un triunfo sería un impulso clave.