Docente acusado de abuso: evalúan brindar talleres de ESI a las familias

A raíz de las numerosas denuncias de abusos contra un docente de una escuela primaria de Stefenelli, quien ya fue separado de su cargo, desde el Ministerio de Educación de Río Negro comenzaron a evaluar la posibilidad de crear talles de educación sexual también para los familiares de los alumnos.

La iniciativa comenzó a pensarse luego de que salieran a la luz nueve denuncias por casos de abusos dentro de la escuela primaria N°38 de Stefenelli. La Ministra de Educación, Mónica Silva, explicó “en este momento el colegio está trabajando el tema de manera institucional en conjunto con la Dirección de Inclusión Educativa y el equipo técnico de apoyo pedagógico. Es importante que se entienda que el abordaje que se está realizando es institucional y de manera grupal ya que las escuelas no cuentan con las herramientas para acompañar situaciones individuales de los niños y sus familias”.

También aclaró que las niñas que denuncian la situación no pueden ser acompañadas terapéuticamente ya que “la escuela no puede meterse en la intimidad de las personas. Pero nunca las han dejado solas, la directora del colegio me comentó que están tratando el tema muy bien y que las estudiantes han manifestado que se sienten acompañadas”.

El organismo provincial considera de importancia seguir trabajando en los espacios dedicados al abordaje de la educación sexual dentro de las aulas. Además analiza ampliar este tratamiento con padres y madres que conforman la comunidad educativa. Las estadísticas que alarman al ministerio manifiestan que el 70% de los casos de abusos se dan el núcleo familiar.

“Ademas estamos pensado en crear espacios para contener también a las familias en caso como los denunciados. Partimos de la idea de que es importante acompañar a quienes han vivido estas situaciones de abuso, como a sus madres y padres”, agregó Silva.

El docente acusado de abuso fue separado preventivamente de su cargo en agosto. La ministra detalló que se le inició un sumario para determinar responsabilidades y recopilar testimonios. Una vez finalizado este proceso se aplicará la penalización que podría ser la suspensión por un tiempo determinado o la exoneración. En la actualidad se encuentra cumpliendo horario en la delegación, según informó la ministra.

Aun no hay fecha cierta para la formulación de cargos, pero los abogado de la querella ya hicieron público el pedido de detención del docente de Stefenelli.

