Dibu Martínez y la chance de volver a Independiente: «Es muy difícil, lo veo lejos»

Dibu Martínez reconoció que es "muy difícil" que vuelva a Independiente.

Dibu Martínez no llegó a debutar en primera en Independiente pero es el club que lo formó y la ilusión de que algún día vuelva siempre está latente.

Más allá de eso y de que él también manifestó sus ganas, en sus últimas declaraciones reconoció que es poco probable que se pueda dar su regreso.

«Obviamente siempre me gustó la idea de jugar en Independiente, pero lo veo lejos. Tengo todavía dos años de contrato, estoy en el Mundial, estoy en mi mejor momento», expresó en una entrevista en DSports.

«Es muy difícil. Yo quería volver bien, como estoy ahora. Creo que las últimas balas se van perdiendo», agregó el arquero de 33 años.

Dibu Martínez jugó en las inferiores de Independiente hasta los 16 años. El Arsenal de Inglaterra lo compró luego de verlo en el Sudamericano Sub 17 de 2009 con la Selección Argentina.

El próximo destino de Dibu Martínez y el Mundial 2026

El marplatense también habló de la exigencia de la liga inglesa. «La Premier League es la mejor del mundo, competís todos los partidos. Si no sacas una pelota al ángulo todos los partidos perdés», afirmó.

Además, reconoció que está «abierto» a jugar en otras ligas menos exigentes como la de Arabia Saudita o la MLS. «La próxima decisión será para estar entre familia», reveló.

Por lo pronto, la mente de Dibu Martínez está puesta en llegar de la mejor manera al Mundial 2026. «La gente sabe que nosotros vamos a competir y lo vamos a dar al máximo. No tenemos esa presión de llegar a la final del Mundial, pero para mí sí sería un dolor no llegar hasta el último partido. Lo vamos a lograr, yo me voy a preparar mejor que en Qatar, tengo la experiencia que no quiero sufrir como sufrí allá», comentó.