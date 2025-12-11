Murió el hombre de 40 años que fue baleado en el oeste de Neuquén desde una motocicleta: quién era

Este jueves a la tarde murió el hombre que se encontraba en estado crítico luego de recibir un tiro en la cabeza en el oeste de Neuquén. La víctima tenía 40 años y fue blanco de seis disparos ayer a la noche. Quién era.

El tiroteo ocurrió este miércoles después de las 23.30 en la esquina de Albardón y Rafaela, en el barrio San Lorenzo Norte.

Los disparos provinieron desde una moto y uno de los proyectiles impactó en el rostro del hombre, comprometiendo seriamente su estado de salud.

Vecinos trasladaron a la víctima al hospital Heller, desde donde fue derivado al hospital Castro Rendón debido a la gravedad de las heridas.

El herido se encontraba en estado delicado y en horas de la tarde fuentes judiciales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que perdió la vida. El mismo fue identificado como Nelson Pino de 40 años.

Buscan a los autores del crimen del oeste de Neuquén

En el hecho no se registraron otros heridos, por lo que no se descarta que el ataque haya sido dirigido específicamente a la víctima.

Hasta el momento, no hay personas detenidas. La Policía solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y trabaja en la búsqueda de testigos.

El hecho ocurrió en la jurisdicción de la comisaría 16, que actuó desde que se dio aviso del tiroteo. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal Guadalupe Inaudi está a cargo de la investigación.