La calle Tucumán será peatonal por dos días

114 estands de emprendedores y gastronómicos emplazados en gazebos blancos, árboles iluminados y guirnaldas atravesando la calle, un escenario, dos patios de comidas y otro sector para clases de cocina irrumpirán en plena calle Tucumán de Roca el próximo fin de semana. Será la primera experiencia en que la vía principal del centro se volverá peatonal. La idea surgió del trabajo integrado de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), el Municipio y el equipo organizador de la feria gastronómica “Semilla”. “Se va a sembrar ‘el bichito’ de hacer de vez en cuando algo distinto. Si da un buen resultado esta primera prueba se puede repetir en primavera o verano, porque establecer un sector fijo peatonal contiene otro replanteo”, explicó el intendente Martín Soria al ser consultado por la iniciativa. “No hay ningún proyecto que tenga que ver con el ensanchamiento de veredas”, aclaró y enfatizó en que se trata de una primera intervención para “ver si a la gente le gusta”. Por la movida se cortará el tránsito en la céntrica arteria desde el viernes a primera hora de la tarde, y permanecerá el bloqueo hasta el domingo a última hora. Así será en el tramo de cuatro cuadras comprendido entre las calles Maipú e Italia, en donde se distribuirán los sectores de la feria. Si bien algunos comerciantes frentistas creen que la habilitación de un paseo peatonal será positivo para atraer clientes y potenciar sus ventas, otros no están de acuerdo con la propuesta. En una recorrida manifestaron su inquietud por la seguridad o porque el domingo en caso de abrir deberían pagar doble a sus empleados. La mayoría todavía no se animaba a augurar un envión a sus ventas e incluso algunos adelantaron que abrirán “según como les vaya el sábado”. La propuesta incluye un sector infantil, la instalación de baños químicos (que se instalarán sobre las calles transversales España y Sarmiento) y habrá además presentaciones de números artísticos. Para la recolección de los residuos se organizarán recorridos especiales fuera del horario de la feria.

En números

30

gazebos de productores más 10 gastronómicos se ubicarán desde el centro de la calle, mirando hacia los comercios.

20

emprendedores de otros rubros se sumarán con sus propuestas.

16

vendedores ambulantes, 10 food trucks, 16 puestos de la interferia más los espacios institucionales completarán el recorrido por la peatonal.

Qué les pareció la idea

a los comerciantes

“A esta calle le va a venir bien, es innovar, activar. Los domingos somos los únicos abiertos, esto le va a dar vida a la Tucumán”, Ivana Pasek, pizzería.

“Vendemos ropa de rock y de niños, y justo quedamos enfrente de los juegos de niños. Tenemos mucha expectativa”, Valeria Villareal, tienda.

“El domingo no voy a abrir. No me gusta mucho la idea. Creo que es injusto que pongan comidas cuando hay comercios en la cuadra que venden eso”, Eduardo Castellanos, tienda.

“Todo lo que sea convocar nos parece positivo, pero nos hubiese convenido más que sea viernes y sábado. Abrir el domingo implica otros costos”, Lucia Mabel Ernst, tienda.

Roca