Lactancia materna: la enfermera que vio en el pasillo una oportunidad

Hace 12 años que dejó la enfermería de Neonatología por un traslado al consultorio 23, ubicado en el corazón del área de atención externa de ginecología del hospital Francisco López Lima. Su función es el control de presión y peso a un promedio de 20 embarazadas por día, y en la estadía deslizar información sobre hábitos saludables. “Cuando llegué me sobraba el tiempo, y me di cuenta de que había llegado al lugar en dónde inconscientemente siempre había querido estar. Ahí surgió todo, porque empecé a salir a hablar con la gente. Soy pionera en éste hospital en las charlas en la sala de espera”, aseguró orgullosa María Dominga Pelle (67).

Con una trenza perfecta y un ambo brillante de tan blanco, la mujer salió al pasillo. En brazos llevaba una muñeca bebé, “Morena Valentina”, que hace de ejemplo en sus explicaciones. Una pequeña introducción sería el puntapié para disparar una nueva charla sobre lactancia. Las experiencias que compartieran las 10 embarazadas que esperaban ésa mañana, o que comparta alguna otra persona sentada en la misma sala, la llevarían como cada día a pensar sobre la marcha una punta para abordar el tema de la leche materna.

Por eso es que muchos la conocen como “Mari de las charlas”. Ella lo sabe y ríe. La enorgullece que la fama la toque por ser portavoz de los beneficios de la lactancia. Para ello se preparó. Si bien ingresó a la planta del hospital hace 34 años, y allí mismo hizo el curso de auxiliar de enfermería, no se quedó con eso. Mari terminó el secundario en una escuela nocturna y en 2009 se recibió de Licenciada en Enfermería, carrera que cursó a distancia en la Universidad Nacional de Córdoba. En el medio fue mamá de tres hijos, tuvo nietos y ya es bisabuela.

En ese afán de capacitarse, fue que obtuvo una certificación de docente en lactancia materna, y eso la acercó a hacer miembro del Comité Materno Infanto Juvenil del hospital.

“No le pude dar la teta a mis hijos. Cuando tuve mi tercer bebé una de las enfermeras me apretó y hasta me hizo llorar, y yo no le podía dar porque tenía un problema. La pase muy mal y siempre sentí mucha culpa. Estando acá se ven muchas mamás que tienen dificultades como yo, y otras que se pueden resolver. Por eso se las ayuda, contiene y aconseja para que puedan hacerlo, por su bien y por el de sus bebés. Y lo logran”, explicó la enfermera que está cerca de la jubilación.

“Trabajé 16 años en neonatología. Ahí veía que faltaba información en las mamás sobre cómo prender al bebé en el pecho, cada cuantas horas darle o cómo hacer cuando tienen demasiada leche para conservarla, o incluso, sobre como prepararse los pechos durante el embarazo. De todo eso es lo que hablo en las charlas”, finalizó.