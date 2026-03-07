Entrevista a Lucio Viamonte, influencer de Roca: “El hate siempre va a estar; si hacés algo distinto, la gente va a hablar»

Con 18 años, Lucio pasó de subir videos por diversión en YouTube a proyectarse como referente regional en redes sociales. Habló de la responsabilidad de influir en los más chicos, del impacto de las críticas y de su objetivo de vivir de su marca personal apostando a un mensaje positivo y al desarrollo personal.

Pregunta: ¿En qué momento sentiste que dejaste de ser solo creador de contenido para convertirte en influencer?

Respuesta: Me di cuenta de que quizás ya era más influencer que creador de contenido cuando tuve una experiencia en un gimnasio: un nene se me acercó, me reconoció y me dijo que yo era su ídolo. Me contó que no le gustaba su cuerpo y que ver mis videos lo motivaba. Ahí entendí el impacto que podía tener. También cuando empecé a subir historias más vinculadas al desarrollo personal y la autoayuda —algo que quiero profundizar en los próximos meses— vi cómo la gente, sobre todo chicos de entre 13 y 25 años, participaba de manera muy positiva. Son edades en las que empiezan a emprender o a tomar decisiones importantes y tienen miedo al rechazo o a la opinión de los demás. Además, cuando camino por la calle y me piden fotos o me saludan, siento que estoy influyendo de manera positiva. Que un nene venga y me abrace es algo fuerte, porque entendés que lo que decís puede influir en su vida. Lo tomo desde un lugar lindo y de responsabilidad, no de miedo.

P: ¿Cómo influye vivir en Roca en el contenido que hacés?

R: Al principio fue chocante, porque al ser una ciudad chica te conocen en todos lados y eso puede generar vergüenza. Hoy lo vivo de manera muy positiva. Me saludan siempre con buena onda, me piden fotos, y eso está bueno. En Roca me siento más observado, no vigilado, pero sí más expuesto que en una ciudad grande como Córdoba o Buenos Aires. Igual, incluso estando afuera, también me han reconocido. En general, lo vivo bien: a veces estoy medio bajón y, si alguien me saluda con buena energía, eso te levanta.

P: ¿Qué red social fue clave en tu crecimiento?

R: Empecé muy chico en YouTube, a los 11 años. Era más el juego y el sueño de ser youtuber. Subí muchos videos, incluso una canción, pero me dio vergüenza cuando unas amigas me dijeron que la estaban escuchando y cerré el canal a los seis meses. Retomé en tercer año de secundaria, a los 16, y desde ahí no frené más. Arranqué con vlogs en YouTube y después empecé con los Reels en Instagram, que fue la red que más me ayudó a crecer. TikTok también me dio mucha llegada, pero Instagram fue clave.

P: ¿Qué error cometiste al principio y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar?

R: No hay un error específico, porque todos los errores fueron parte de mi crecimiento. Si no me hubiera equivocado, no hubiera mejorado. También fue importante escuchar a gente que sabía más que yo. Mi consejo es que se larguen, que estudien algo relacionado con lo que quieren hacer —por ejemplo, un curso de edición si quieren crear contenido—, pero sobre todo que hagan, se equivoquen y vuelvan a intentar. La experiencia fue lo que me formó en las redes.

P: ¿Se puede vivir de las redes en la ciudad?

R: Hace poco terminé un curso en una agencia internacional sobre inteligencia artificial, creatividad y estrategia aplicada a redes sociales. No voy a hacer una carrera universitaria formal, pero sí muchos cursos. No dejaría de estudiar nunca, porque siempre hay algo nuevo para aprender. Vivir de las redes es mi meta. Hoy vivo con mis padres, pero espero independizarme el año que viene y dedicarme completamente a esto. Actualmente estoy en Canal 10, terminando un streaming, y proyectamos abrir otro en abril. Además, tengo mi marca personal y mis propios contenidos.

P: ¿Cómo te llevás la exposición y el hate?

R: El hate siempre va a estar. Si hacés algo distinto, la gente va a hablar. No le doy importancia. Si hay un comentario puntual que me puede ayudar a mejorar, lo tomo; pero el resto no. En el colegio era más difícil. Se reían y decían: “Mira al bolud… que hace videos”. Yo sabía que eventualmente me iba a empezar a ir bien y eso iba a cambiar. Y así fue: cuando empezaron a llegar marcas y trabajos, el trato fue distinto. El hate está en todos los ámbitos de la vida.

P: ¿Cuáles son tus próximos objetivos?

R: En cuanto a marca personal, quiero convertirme en un referente regional en la Patagonia, especialmente en Río Negro y Neuquén. Nací en Rosario, pero viví toda mi vida en Roca, y siento que falta un referente con un buen mensaje para los chicos. Me gustaría ocupar ese lugar. También quiero independizarme completamente y vivir de esto. Y más adelante, profundizar en el desarrollo personal, el bienestar, los buenos hábitos y la influencia positiva.

* Lucio «Lucho» Viamonte es creador de contenido en Roca. Comenzó en YouTube a los 11 y hoy crece en Instagram y TikTok con un perfil que combina entretenimiento y desarrollo personal. Trabaja en streaming, continúa formándose y apunta a consolidarse como referente regional con un mensaje positivo para los jóvenes.