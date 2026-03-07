Interna del PJ en Neuquén: los intendentes y funcionarios que aparecen en la lista de expulsados

Dos intendentes, un par de funcionarios provinciales y otros 34 afiliados aparecen en la lista de expulsados del Partido Justicialista de Neuquén que avaló la Cámara Nacional Electoral (CNE) en una resolución conocida el jueves.

La decisión del organismo llegó en un momento particular para el peronismo local, que convocó a elecciones internas para renovar autoridades el próximo 15 de marzo.

Entre las personas mencionadas en el pedido de expulsión se encuentra el intendente de Vista Alegre y candidato de la oposición para conducir el partido, José Asaad, identificado por pertenecer al sector más afin al gobierno provinicial de Rolando Figueroa.

También figuran el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, y el subsecretario provincial de Producción, Marcelo Zúñiga; tres dirigentes ligados al oficialismo provinicial, ya sea como funcionarios del Ejecutivo o integrantes de su frente político.

El antecedente

Como explicó Diario RÍO NEGRO ayer, la resolución de la CNE avaló una decisión anterior del Congreso Partidario. En un encuentro realizado en mayo del año pasado en Zapala, ese organismo interno impulsó una solicitud para apartar del PJ a aquellos dirigentes que, sin autorización del Consejo Provincial, compitieron con otro signo político en las elecciones de 2023.

El argumento utilizado fue el artículo 28 la Carta Órganica del partido, donde se establece la expulsión como el mercanismo disciplinario adecuado para este tipo de casos.

De confirmarse, el fallo conocido anteayer dejaría en carrera a solo uno de los tres candidatos que se anotaron para disputar la presidencia del Consejo Provincial, el máximo cargo a elegirse.

La semana pasada había quedado fuera competencia el postulante de «Frente Peronista», César Godoy, cuya lista fue dada de baja por la Justicia Federal por no presentar la cantidad de avales necesarios.

La única nómina que por ahora no tuvo inconvenientes corresponde a «Peronismo para la Victoria», referenciada políticamente con la actual conducción del partido y el exsenador nacional Oscar Parrilli. Su candidato es el exintendente de Junín de los Andes, Juan Domingo «Chule» Linares.

La lista de los expulsados

La lista de afiliados con pedido de expulsión incluye a Elizabeth Daniela Altamirano, Nelson Germán Aranda, Ignacio Gabriel Armida, José Carlos Asaad, Juan Cirilo Basualdo, Carlos Daniel Birulon, Luis Miguel Campos, Herminda Chiguay, Esteban Guillermo Cimolai, Camila Beatriz Contreras, Fernando De La Fuente, Carlos Amador Escudero y Macarena Yoselin Fuentes.

A su vez, menciona a Cristina Fuentes, Matías Miguel Galván, Juan Manuel García, Julio César García, Tamara Solange Guaquinchay, Joana Belén Lozada, Yamila Beatríz Méndez, Stefanie Carla Daniela Montivero, Amambay Anahí Moreno, Cecilia Claudia Oliveras, César Mauro Remedios, Alicia Rosario Rizo, Claudia Rosana Rodríguez, y Leandro Martín Rojas.

Finalmente, plantea el apartamiento de Juan Pablo Safenreiter, Julián Alberto Sepúlveda, Ana Inés Servidio, Juan José Servidio, Rodolfo Antonio Soria, Olivia del Carmen Valenzuela, Julio Fernando Vallejos, Juan Marcelo Zúñiga, Juan Jesús Nahuel, Mayra Johana Quiroz y María Belén Tapia.

Conferencia de prensa suspendida

Este viernes referentes de las listas de Peronismo Territorial y Frente Peronista habían convocado a una conferencia de prensa, en la que se esperaba una posición de rechazo contra las ultimas resoluciones judiciales.

Sin embargo, minutos antes del mediodía, horario fijado para el inicio, se comunicó la suspensión de la actividad.

Fuentes partidarias consultadas por Diario RÍO NEGRO explicaron que se decidió postergar los pronunciamientos hasta tanto no se defina una estrategia común entre ambas agrupaciones.

La resolución confirmada por el máximo tribunal electoral revocó un fallo de la jueza federal de Neuquén con competencia en la materia, Carolina Pandolfi, quien descartó en primera instancia el pedido de desafiliación por considerar que sus impulsores no habían cumplido con la presentación de documentación respaldatoria.

Desde la lista de Peronismo Territorial indicaron que, hasta el momento, no recibieron notificación formal de la medida de la CNE. La Junta Electoral, en cambio, prefirió no hacer comentarios ante la consulta de este diario.