El cerro Chapelco se pone a punto para el invierno y gestionan una de sus obras más esperadas

Las obras de mejoramiento y renovación del cerro Chapelco están cada vez más cerca de incluir el asfaltado del camino que une al centro invernal con la Nacional Ruta 40, en el sur de la provincia del Neuquén.

Así lo adelantó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, quien afirmó que la nueva empresa concesionaria, Transportes Don Otto, está trabajando en distintas áreas del complejo de San Martín de los Andes para ponerlo a punto de cara al próximo invierno.

«El cerro va a tener otro nivel»

La funcionaria explicó en diálogo con Diario RÍO NEGRO que las intervenciones se están centrando en este momento en los medios de elevación.

«Están haciendo todo el recambio de las nuevas telecabinas, que van a darle otro nivel al cerro», sostuvo.

El contrato de concesión fue renovado el año pasado, luego de un proceso licitatorio en el que participaron empresas de la región y de otras partes del país. La compulsa tuvo su resolución casi sobre el comienzo del invierno, a principios de junio, lo que demoró el lanzamiento de las obras y las mejoras comprometidas en el pliego.

La temporada, además, se vio afectada por la cuestión climática, con uno de los inviernos más secos de las últimas décadas en la cordillera provincial.

El invierno 2026 en Neuquén

Para este año, dijo Esteves, la expectativa es recuperar el volumen de turistas y que la nieve «nos acompañe», se sinceró.

Comentó que el mes pasado se lanzaron pases promocionales para Chapelco y adelantó que en la primera mitad marzo se haría lo propio con el cerro Bayo y Caviahue.

Pese al enfoque de las acciones de promoción, dijo que su cartera no solo se centrará en los centros invernales más reconocidos, sino también en los parques de nieve que están a cargo de municipios como el de Andacollo.

De acuerdo a la ministra de Turismo, en el caso de Chapelco, los trabajos se están desarrollando «a contrarreloj». Junto al recambio de los medios aéreos, precisó que también se está avanzando con las obras en el sector del estacionamiento, que será ampliado y asfaltado.

Sostuvo que el estado de las obras fue comentado con las dos comunidades mapuches de la zona, Vera y Curruhuinca.

Los encuentros con sus representantes empezaron en enero y siguieron en febrero, como parte de una mesa intersectorial prevista en el contrato de concesión. De ella participan el municipio de San Martín de los Andes, la empresa concesionaria, el ministerio de Turismo, el de Gobierno y las dos comunidades.

Durante las reuniones se recorrieron los predios a intervenir y se aclararon algunas inquietudes que habían llegado sobre el impacto ambiental, que incluso provocaron una paralización temporal de las refacciones.

Gestiones y acuerdos para el asfalto al cerro Chapelco

Un proyecto que suma años esperando su concreción es el del asfaltado del camino de acceso, la Ruta Provincial 19. Su traza es cercana a la comunidad Curruhuinca, situación que motivó el inicio de un proceso de consulta previa, libre e informada, bajo los términos de la ley 3401.

Esteves aseguró que la posibilidad de un acuerdo entre las partes «está cerca» y precisó que ya se presentó un estudio de impacto ambiental, además de otro vinculado a la repercusión social, solicitado por las autoridades de la comunidad. También quedó redactado el proyecto ejecutivo, a cargo de la dirección de Vialidad Provincial.

Precisó que la obra, aunque no está prevista en el contrato de concesión, será hecha por la empresa que controla la montaña, entendiendo que se trata de «una mejora clara del servicio para los turistas».

La licitación realizada el año pasado contó con la participación de una comisión encargada de elegir la mejor oferta para quedarse con el complejo por un periodo de 25 años.

El proceso derivó en la selección de Don Otto, que se logró imponer sobre Plumas Verdes SA y la UTE integrada por Desarrollos del Norte SA, S+R Gestión de Negocios SA, Isella Constantini y los hermanos Casanova.

Al explicar las razones de la decisión, el Gobierno evaluó que la firma ganadora había presentado los plazos de inversión más breves, un contrato para adquirir nuevos medios de elevación por más de 29.000 millones de pesos y una propuesta para ampliar las pistas, entre otros puntos a favor.

Un «cambio» que sorprendió en verano

Antes, la titular de la cartera turística se había referido a la evaluación de la temporada de verano.

Dijo que el periodo estival fue positivo para la provincia, a partir de un incremento «muy marcado» de la cantidad de visitantes.

La alta afluencia no solo se observó en los destinos más reconocidos, generalmente ubicados en el sur del territorio provincial. Esteves dijo que el Norte Neuquino, por caso, también experimentó elevados índices de ocupación, en un proceso que calificó como un «cambio en la predilección de los destinos turísticos».