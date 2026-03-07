El nuevo piso del barril y la ventana argentina

Por Gustavo Peregó (Abeceb)

Durante los últimos años, el mercado petrolero estuvo dominado por una narrativa persistente en la que el mundo enfrentaba un exceso estructural de oferta petrolera. El llamado oil glut se convirtió en explicación frecuente en informes financieros y proyecciones energéticas. Sin embargo, los propios datos recientes de la Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Energy Information Administration (EIA) muestran un panorama mucho más matizado.



La idea de una sobreoferta crónica no encuentra respaldo consistente en las señales físicas del mercado. Un indicador clave para comprender el equilibrio real es la estructura de la curva de futuros del barril. En distintos momentos de 2023 y 2024, el mercado operó en backwardation, es decir, con una estructura invertida de precios donde el barril para entrega inmediata cotiza por encima de los contratos futuros.



Esta “estructura invertida” suele reflejar escasez relativa de oferta disponible en el corto plazo. Tanto la EIA como datos de CME Group muestran que este fenómeno se repitió en varias ocasiones recientes. Si existiera un exceso estructural sostenido, el mercado tendería a mostrar la estructura opuesta (contango), incentivando almacenamiento masivo.



A esto se suma un factor estructural señalado por múltiples informes técnicos que es la desaceleración del crecimiento del shale estadounidense. La EIA reconoce que las tasas de declinación natural en la cuenca del Permian son elevadas y que el crecimiento reciente depende de una concentración en áreas de mayor productividad.

Baker Hughes, por su parte, muestra una estabilización —e incluso caída— en el número de rigs activos respecto de los picos de años anteriores. Además, las propias compañías han priorizado disciplina de capital y retorno al accionista por sobre expansión agresiva.

Dato 30% El incremento en la cotización del barril de petróleo (Brent) desde fines de 2025 hasta la primera semana de marzo.



El Permian fue durante más de una década la válvula de ajuste global. Cada suba de precios encontraba rápida respuesta productiva. Hoy esa elasticidad es menor. Y cuando la oferta marginal pierde flexibilidad, el equilibrio de precios tiende a elevarse estructuralmente.



En paralelo, el contexto geopolítico agrega una prima persistente. Las tensiones en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y las restricciones a exportaciones rusas —documentadas en informes de la OPEP y del FMI— han reconfigurado flujos comerciales. El Mar Rojo y el Golfo Pérsico siguen siendo cuellos de botella estratégicos. La seguridad energética volvió a ocupar el centro del análisis.



A esto se suma un factor cuyo impacto aún no está plenamente dimensionado: la expansión de la inteligencia artificial. La Agencia Internacional de Energía advirtió en su informe “Electricity 2024” que los centros de datos podrían duplicar su consumo eléctrico hacia el final de la década. Aunque parte de esa energía provenga de renovables y nuclear, el gas natural y el petróleo seguirán siendo componentes críticos del respaldo en sistemas eléctricos complejos.



En síntesis, el sistema energético global enfrenta una combinación singular con inversión en exploración y producción aún por debajo de niveles previos a 2014 (según datos de Rystad Energy y la IEA), declinación natural de campos maduros, volatilidad geopolítica persistente y una demanda que, lejos de colapsar, mantiene expansión moderada con potencial adicional por nuevas tecnologías.



Este equilibrio no sugiere precios deprimidos de manera prolongada. No implica un super ciclo inmediato, pero sí un piso estructural más elevado que el promedio de la década pasada.



En este contexto, Vaca Muerta comienza a insertarse en el mercado internacional en un momento estratégico. La ampliación de capacidad de transporte, la consolidación de exportaciones de crudo y los proyectos de GNL posicionan a Argentina en un escenario donde la oferta marginal global es cada vez más costosa y políticamente sensible.

Vaca Muerta no enfrenta un mercado saturado, sino una ventana estratégica respaldada por datos, dinámica de inventarios y señales de precios que invitan al optimismo prudente.



Si los inventarios permanecen ajustados, si la estructura invertida de precios continúa apareciendo en momentos de tensión y si la demanda energética asociada a digitalización e inteligencia artificial agrega presión incremental, los proyectos no convencionales argentinos encuentran un entorno externo favorable.



El verdadero error analítico de la última década fue suponer que el sistema podía expandir oferta indefinidamente sin restricciones físicas ni financieras. La energía responde a límites geológicos, a disciplina de capital y a riesgo geopolítico.



El réquiem de los excedentes de crudo no anuncia escasez inmediata, pero sí el fin de la ilusión de abundancia perpetua. Y en ese nuevo equilibrio, Vaca Muerta no enfrenta un mercado saturado, sino una ventana estratégica respaldada por datos, dinámica de inventarios y señales de precios que invitan al optimismo prudente.