Polémica por las motos en el área del Valle de la Luna

En los últimos días, “Río Negro” señaló que las motos constituyen una amenaza no sólo para los deportistas y caminantes sino también para la flora, fauna, suelo y paisaje ubicado al sur del río Negro.

A continuación seleccionamos algunas de los comentarios más representantivos de la polémica entre los usuarios a través de las redes sociales:

- Roberto Abel Martinez: y qué esperan para hacer lo que corresponde, que maten la fauna, flora o alguna persona? No alcanza con sacar artículos en los diarios, actúen para eso se les paga !!!!!!!!-

- Victor Coquena Manavella: vos te crees que miles de bicis y miles de corredores no dañan también o lo hacen flotando en el aire?

- Javier Morales: Si hay que prohibir... que prohiban toda actividad... Los del treking contaminan ,las bicis, contaminan, las petroleras si hacen exploración...para romper y contaminar... Reglamentar si, controlar también... Pero el derecho es para todos...

- Migue Raggio: me gustaría ver los índices de accidentes producidos por motos. La foto está sacada de contexto. No es tan así como se muestra y la destrucción de este terreno se genera en todo tipo de deporte.

- Jose Luis Sadava: (área) Protegida para qué??? Para que después saquen petróleo o la exploten de otra manera? Dejemos de joder, las motos son un riesgo, se escuchan a más de 300 metros y no hay registros de accidentes de ciclistas y motos o caminantes y motos. Solo critican porque no hacen la actividad. Ahora nosostros les decimos algo a ustedes con el deporte???

- Calbert Gonzam: Coincido con Roberto, esto es una muestra más de la desidia e incapacidad de los funcionarios que están en esos cargos para protejernos y evitar el incesante avance del daño ambiental!!

- Carlos Alberto Morales Novoa: La huella del caminante no guarda relación con el andar de una motocicleta.

- Lucio Sim: Estricto control policial sobre la ruta 6 y se termina gran parte del problema. parar toda moto, cuatri, o vehiculo que lleva carro con motovehiculos. Si no tiene patente, papeles y seguro... secuestro, hasta que los presente. Entonces, los que circulen por areas no habilitadas, se los puede identificar.

- Jose Luis Sadava: ·Te comento que los controles ya los hacen, te piden toda la documentación de las motos y cuál va a ser la diferencia, vos crees que alguien .ue gasta 15000 dólares en una moto no tiene para el seguro? Pero capaz, que no estás muy informado al respecto ya que son motos de competicion y no se las asegura ya que están para andar a campo traviesa o en circuitos y pagamos fortuna de patente. El estado obliga a patentar pero no las podemos circular en las calles algo muy loco no ???

- Daniel Uyoa: Toda la vida se anduvo en moto y cuatri.... ahora x un par de fanáticos de la flora y fauna empiezan a opinar de defender los derechos y demás... No se olviden que los que corren y andan en bici fueron los primeros en andar en los circuitos que ya tenían las motos y los cuatri... después contala como quieran.

- Marcelo Montero: Esos senderos que hoy usan caminantes y ciclistas los hicimos los enduristas a principios de los ‘80, únicos deportistas en usar las bardas en esa época, cuando todavía no existían las bicis de montaña. Contaminan todas las personas (nadie llega caminando a Paso Córdova), las motos joden, puede ser, pero la barda es grande y alcanza para todos, solo se necesita respeto y tolerancia. A las motos las ven cuando salen y cuando llegan solamente y todos tenemos derecho a practicar el deporte que nos gusta, sino pongan días de la semana para que cada uno pueda hacerlo libremente, pero mejor propongo que busquen otro lugar para caminar o andar en bici, de última la barda nos pertenece por haber llegado primero.

- Andrea Fernández: Son todos deportistas... o todos o ninguno. Cada actividad contamina, afecta y destruye el ambiente. Porque hacer diferencia. De última cambiar todas estas actividades a la barda norte y listo.